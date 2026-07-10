แฟนแห่ไลก์ให้กำลังใจ "แสนชัย" ลงภาพป้อนข้าว ดูแลคุณแม่ป่วยไม่ห่างเตียง

กลายเป็นภาพที่ทำเอาแฟนๆ มวยไทยและชาวเน็ตพากันซาบซึ้งน้ำตาซึมเหมือนกัน เมื่อ แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ยอดนักมวยไทยระดับตำนาน โพสต์ภาพสุดอบอุ่นขณะเฝ้าไข้และตักอาหารป้อนคุณแม่ที่กำลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ความกินใจอยู่ตรงที่วันนี้ (10 ก.ค.) เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่พอดี โดย “แสนชัย” ได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งว่า "วันเกิดแม่ปีนี้ เป็นปีที่แม่เจ็บปวดมาก ผมขอให้อาการคุณแม่ดีขึ้นและอยากให้หายป่วยเร็วๆนะครับ อยู่กับลูกไปนาน ๆ สาธุ สาธุ #ผมชกวันอาทิตย์นี้เสร็จจะรีบกลับไปหานะครับแม่"
ทั้งนี้ แสนชัย โคตรมวยแห่งสยาม มีคิวขึ้นชกเป็นคู่เอกนำรายการในศึก ไทยไฟท์ สงขลา วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม นี้ โดยจะดวลกับ ปายัม นักชกต่างชาติ ในพิกัดน้ำหนัก 70 กิโลกรัม