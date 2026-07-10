แฟนแห่ถกภาพไหนจะมาทำลาย รูป “เมสซี่” ชูแชมป์โลกยังยืนหนึ่ง สถิติ 74 ล้านไลก์สูงสุดบนอินสตาแกรม

โลกโซเชียลแห่ถกเถียงและพูดถึงฟุตบอลโลก 2026 ในประเด็นที่ว่าจะมีภาพใดมาทำลายสถิติ ภาพของ ลิโอเนล เมสซี่ ชูถ้วยบอลโลก 2022 หรือไม่ หลังรูปภาพดังกล่าวยังคงยืนหนึ่ง เป็นแชมป์คอนเทนต์รูปภาพ ที่มียอดคนกดไลก์มากที่สุดบนอินสตาแกรม ทิ้งห่างอันดับอื่นแบบไม่เห็นฝุ่น ด้วยยอดไลก์ถึง 74.6+ ล้านไลก์
ที่สำคัญในบรรดาท็อป 3 โพสต์ที่มียอดไลก์สูงสุดตลอดกาลบนอินสตาแกรม “เมสซี่” เหมาไปแล้วถึง 2 อันดับ โดย อันดับ 1 เมสซี่ชูถ้วยแชมป์โลก (74.6 ล้านไลก์), อันดับ 2 รูปไข่ไก่ปริศนา (60.5 ล้านไลก์) และ อันดับ 3 เมสซี่นอนกอดถ้วยบอลโลกบนเตียงนอน (53.4 ล้านไลก์)
ทั้งนี้แฟนๆต่างคาดการณ์กันว่ามีโอกาสที่สถิติจะถูกทำลาย หาก “เมสซี่” ได้แชมป์อีกครั้ง หรือ คริสเตียโน โรดัลโด ได้แชมป์โลกครั้งแรก อย่างไรก็ตามกรณีหลังต้องตัดออกจากชอยส์ออกไป เพราะโรนัลโด และโปรตุเกส จอดป้ายที่รอบ 16 ทีม ขณะที่อีกหลายคนก็มองว่า น่าจะไม่มีทางแล้ว เพราะโมเมนต์แชมป์โลกในปี 2022 ของ “เมสซี่” นั้น คือที่สุดของโมเมนต์ในโลกฟุตบอลแล้วจริงๆ