“กุลธิดา” นำรวดซิวแชมป์ไทยแอลพีจีเอ สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟฯ

กุลธิดา พราหมพันธุ์ เก็บเพิ่มอีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 จบสกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 204 คว้าไทยแอลพีจีเอ รายการ ”สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ เลดีส์ แชมเปียนชิพ 2026 ที่สนามเดอะ วินเทจ คลับ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยทำสกอร์ทิ้งห่างอันดับสองร่วมถึง 4 สโตรค
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขัน ”สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ เลดีส์ แชมเปียนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ สนามเดอะ วินเทจ คลับ ระยะ 6,404 หลา พาร์ 72 จ.สมุทรปราการ ปรากฎว่า โปรป๊อบ-กุลธิดา พราหมพันธุ์ ดีกรีแชมป์ไชน่า แอลพีจีเอ 2026 ที่จีนเมื่อเดือนเมษายน ผู้นำตั้งแต่รอบแรก รักษาฟอร์มดีต่อเนื่องเก็บได้อีก 2 อันเดอร์พาร์ 70 จากการทำ 3 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว จบด้วยสกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 204 คว้าแชมป์ไทยแอลพีจีเอครั้งแรกในรอบ 4 ปี พร้อมเงินรางวัล 2 แสนบาท
กุลธิดา โปรสาววัย 25 ปีจากปทุมธานี เผยว่า “รายการนี้เป็นแชมป์ในไทยแอลฯครั้งแรกในรอบสี่ปี วันนี้ทำเบอร์ดี้ไม่ได้เยอะเท่าสองวันที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยความที่หนูเล่นไปเรื่อยๆ ก็รู้สึกว่าถ้ามันจะลงก็ลงเอง เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ยิงเบอร์ดี้ก็เยอะ สภาพสนามดีมากลมแรงทุกวัน สามวัน 12 อันเดอร์พอใจมาก เกินความคาดหมาย ตั้งใจแค่มาเล่นให้สนุกในไทยแอลพีจีเอฯ”
ทางด้าน โปรมุก-ภคิน กวินปกรณ์ จากสมุทรปราการ แชมป์ไต้หวันแอลพีจีเอ เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ฉลองวันเกิดในวัย 35 ปีวันนี้ด้วยตำแหน่งรองแชมป์หลังตีเข้ามาอีเวนพาร์ 72 รวมสี่วันมี 8 อันเดอร์พาร์ 206 เท่ากับโปรโบว์-ณัฐริกา เสนสาย แชมป์คัลเลอร์ทัวร์ 2025 ที่เชียงใหม่ และมีมี่-สาริศา พจนาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท โดยสาริศาเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นผลงานดีที่สุดในรายการนี้