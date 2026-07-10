จอมเตะไทย ยกทัพลุยศึกประเภททีม เวิลด์คัพ 2026 ที่เกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.69 คณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ รายการ ชุนชอน 2026 เวิลด์ เทควันโด เวิลด์ คัพ ทีม แชมเปี้ยนชิพ ซีรีส์ ที่เมืองชุนชอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ค.นี้
สำหรับทีมจอมเตะไทยชุดนี้ มี "โค้ชเช" ชัชชัย เช หัวหน้าผู้ฝึกสอน นำทีม ส่วนนักกีฬา ประกอบด้วย ณัฐกมล วาสนา (ทีมหญิง/ทีมผสม), ศศิกานต์ ทองจันทร์ (ทีมหญิง/ทีมผสม), ปิยะฉัตรฤทัย ชารีวรรณ (ทีมหญิง/ประเภททีมผสม), กัญจ์ณาลักษณ์ ชื่นชูกลิ่น (ทีมหญิง), บัลลังก์ ทับทิมเเดง (ทีมชาย/ทีมผสม), ธนภูมิ เฟื่องน้อย (ทีมผสม), กฤตยชญ์ พร้อมปัจจุ (ทีมชาย), ธนาธร แซ่โจ (ทีมชาย/ทีมผสม) และ แจ็ค วูดี้ เมอเซอร์ (ทีมชาย)
สำหรับการแข่งขันรายการนี้ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าหมายในเบื้องต้นไว้ที่ 1 เหรียญทอง