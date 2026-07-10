อังกฤษลุ้นฟิต "เกฮี" เจ็บแฮมสตริง "ไรซ์" ป่วยไวรัสลงกระเพาะ

อังกฤษ ต้องลุ้นความฟิต มาร์ค เกฮี กองหลังจาก แมนเชสเตอร์ ซิตี รับมือ นอร์เวย์ ศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบก่อนรองชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม
อดีตกัปตันทีม คริสตัล พาเลซ บาดเจ็บแฮมสตริง (ต้นขาด้านหลัง) เล็กน้อย หลังจบเกมชนะ เม็กซิโก 3-2 รอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่สนามอัซเตกา สเตเดียม
ขณะเดียวกัน รีซ เจมส์ แบ็กขวา กลับมาฝึกซ้อมตามคาด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (9 ก.ค.) และอาจเป็นตัวจริง แต่ เดแคลน ไรซ์ ยังไม่ได้ฝึกซ้อมวันที่ 2 ติดต่อกัน เนื่องจากป่วยไวรัสลงกระเพาะ
เบื้องต้น "สิงโตคำราม" หวังว่า เกฮี จะฝืนอาการกล้ามเนื้ออ่อนล้า ยืนคุมแนวรับปะทะ เออร์ลิง ฮาแลนด์ ดาวยิงความหวัง นอร์เวย์ และผองเพื่อน
อาการของ เกฮี ถูกมองว่าไม่รุนแรง แต่การตามประกบ ฮาแลนด์ เจ้าของสถิติยิง 7 ประตูตลอดทัวร์นาเมนต์ ทำให้ โธมัส ตูเคิล กุนซือชาวเยอรมัน ไม่สามารถเสี่ยงใช้งานผู้เล่นไม่สมบูรณ์
สภาพความฟิตของ เกฮี เป็นปัญหาน่าปวดหัวของ ตูเคิล โดยมีทางเลือกตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ก ได้แก่ จอห์น สโตนส์, แดน เบิร์น และ เทรวอห์ ชาโลบาห์
อย่างไรก็ตาม การกลับมาของ เจมส์ ถือเป็นข่าวดีของ "เดอะ ทรี ไลออนส์" หลัง จาเรลล์ ควอนซาห์ แบ็กขวาเฉพาะกิจ ติดแบน 2 เกม โดนใบแดงข้อหาฟาวล์รุนแรง เหลือ เฌด สเปนซ์ เป็นแบ็กขวาอาชีพแค่คนเดียว