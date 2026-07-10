"มนัญชญา" เข้ารอบก่อนรองฯเทนนิส WTA125 นิวพอร์ท

“ไหม” มนัญชญา สว่างแก้ว นักเทนนิสสาวไทย มืออันดับ 164 โลก และมือวาง 6 ของรายการ ที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในศึกแกรนด์สแลม วิมเบิลดัน โดยเข้าถึงรอบ 32 คน รักษาฟอร์มเก่งต่อเนื่อง ล่าสุดคว้าชัยเหนือ ลีอา หม่า มือ 299 โลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เซต 6-2, 6-3 ในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยว รอบสอง เทนนิสอาชีพหญิง WTA125 รายการ "ฮอล ออฟ เฟม โอเพ่น"
สำหรับรายการแข่งขันดังกล่าว ชิงเงินรางวัลรวม 225,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7,497,000 บาท ที่เมืองนิวพอร์ท สหรัฐอเมริกา ซึ่ง ”ไหม“ ลงสนามรอบ 16 คนสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 9 ก.ค.69 ตามเวลาท้องถิ่น ชัยชนะดังกล่าว ทำให้ มนัญชญา ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับ แมรี่ สโตยาน่า มือ 130 โลก และมือวาง 4 ของรายการชาวอเมริกันต่อไป