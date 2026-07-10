“ฮอนด้า เอชอาร์ซี” ฟูลทีม! “ก้อง-สมเกียรติ” นำทัพลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ สนาม 8 “ดิ๊กสัน” หายเจ็บคัมแบ็กร่วมทีมที่ โดนิงตัน พาร์ค

“ฮอนด้า เอชอาร์ซี” ยอดทีมแข่งสัญชาติญี่ปุ่นกลับมาสู่ไลน์อัพแบบฟูลทีมอีกครั้ง เพื่อลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 8 ที่ โดนิงตัน พาร์ค สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคมนี้
ล่าสุด “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดขวัญใจชาวไทยเจ้าของรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 35 ตัวหลักของทีม เดินทางถึงสนามแข่งเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเป้าหมายที่สูงขึ้นด้วยการยกระดับความเร็วในทุกช่วงที่ลงสนาม แม้จะเป็นครั้งแรกสำหรับการแข่งขันในสนามแห่งนี้
ขณะเดียวกันก็เป็นข่าวดีของทีม ฮอนด้า เอชอาร์ซี เมื่อ “เจค ดิ๊กสัน” ทีมเมทชาวอังกฤษคัมแบ็กกลับมาสู่ทีมอีกครั้ง และได้รับไฟเขียวจากทีมแพทย์ให้ผ่านความฟิตลงแข่งขันโฮมเรซในสุดสัปดาห์นี้
“ก้อง-สมเกียรติ” กล่าวว่า “สุดสัปดาห์นี้เราจะแข่งกันที่ โดนิงตัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสนามที่ผมจะได้ลงแข่งเป็นครั้งแรก แต่ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน เราได้ทดสอบที่นี่ 1 วันเต็ม และผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่เลวเลย ดังนั้นหวังว่ามันจะช่วยให้เราออกสตาร์ตการทำงานอย่างดี”
“ผมจะพยายามทำสุดความสามารถ ไม่ใช่แค่ในแง่การทำงานร่วมกับทีมในพิต แต่รวมถึงการปรับสไตล์การขี่ของผมให้เข้ากับรถและสนามนี้ด้วย และเช่นเคยครับ เป้าหมายคือปรับปรุงในทุกช่วงที่ลงสนาม และใช้ช่วงเวลาในสุดสัปดาห์นี้ให้คุ้มค่าที่สุด” นักบิดไทยเผย
ด้าน ดิ๊กสัน กล่าวว่า “ผมดีใจมากที่จะได้กลับมาลงแข่งอีกครั้งหลังเจ็บไปนาน การฟื้นฟูร่างกายเป็นเรื่องยากลำบาก และได้กลับมาโฟกัสกับการแข่งขันอีกครั้ง การจะได้ลงแข่งในโฮมเรซมันเป็นอะไรที่พิเศษเสมอ โดนิงตัน พาร์ค คือสนามที่ผมรู้จักดี และการกลับมาที่นี่พร้อมกับทีมมันมีความหมายอย่างมาก”
ทั้งนี้ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 8 จะเข้าสู่โปรแกรมซ้อมอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคมนี้ ก่อนจะจับเวลาควอลิฟาย (ซูเปอร์โพล) ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคมนี้ และดวลเรซแรกในช่วงค่ำของวันเดียวกัน เวลา 21.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคมนี้ จะเป็นการแข่งขันรอบ "ซูเปอร์โพลเรซ" ในเวลา 17.10 น. และทิ้งท้ายด้วยเรซที่ 2 ในเวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
แฟนความเร็วชาวไทยสามารถส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้าพร้อมติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์: https://facebook.com/HondaRacingTeamTH