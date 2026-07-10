เดิมพันอนาคต! “นนทชัย” ท้าชนแกร่ง “เคียมรัน” ในศึก ONE Fight Night 46

“นนทชัย จิตรเมืองนนท์” มวยแข้งโหด วัย 27 ปี จากชุมพร เตรียมออกล่าชัย 4 ไฟต์ติด พบกับ “เคียมรัน นาบาติ” กำปั้นอันตราย วัย 31 ปี จากรัสเซีย ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เสริมทัพความมันในศึก ONE Fight Night 46 ที่จะจัดแข่งขันในวันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 69 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 8.00 น.
การกลับมาครั้งนี้ “นนทชัย” มีเป้าหมายชัดเจนคือต้องการเก็บชัยชนะต่อเนื่องเพื่อไต่ระดับขึ้นสู่ตัวท็อปของรุ่นและเข้าใกล้บัลลังก์ที่หมายปอง ขณะที่ “เคียมรัน” ซึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นนักสู้ไร้พ่ายสุดอันตรายและถูกมองว่าเป็นตัวเต็งที่จะได้ขึ้นชิงเข็มขัด ต้องการกลับมาแก้ตัวและลบฝันร้ายจากที่เพิ่งแพ้เป็นครั้งแรกในระดับอาชีพ งานนี้ทั้งคู่มีเดิมพันสำคัญ เพราะชัยชนะครั้งนี้อาจเป็นแรงส่งสู่เส้นทางการชิงบัลลังก์ในอนาคต งานนี้รับประกันความเดือดจนแทบหยุดลืมหายใจ แฟนมวยตัวจริงไม่ควรพลาด!
ในฐานะแชมป์ Road To ONE ประเทศไทย ซีซัน 2 “นนทชัย” ฝากผลงานร้อนแรงใน ONE ด้วยการกวาดชัยชนะ 6 จาก 7 ไฟต์ ซึ่งทั้งหมดเป็นการดวลอาวุธอย่างดุเดือดกับคู่ชกชาวต่างชาติฝีมือดีทั้งสิ้น พร้อมคว้าโบนัส 350,000 บาท ไปครองได้แล้ว 2 ครั้ง ทำให้ชื่อของเขาก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักชกตัวตึงของรุ่น
ล่าสุดในศึก ONE Fight Night 43 เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา “นนทชัย” โชว์ทีเด็ดสยบเก๋า “ฟิลิปเป โลโบ” อดีตผู้ท้าชิงเข็มขัดมวยไทย ด้วยคะแนนเอกฉันท์ คว้าชัย 3 ไฟต์ติดต่อกัน ส่งผลให้ตอนนี้ “นนทชัย” กำลังมั่นใจเต็มเปี่ยม พร้อมฝ่าด่านแกร่ง “เคียมรัน” เพื่อกรุยทางไปสู่ฝันได้โอกาสชิงแชมป์โลก
ขณะที่ “เคียมรัน” เปิดตัวใน ONE อย่างร้อนแรง ด้วยการเก็บชัยชนะ 4 ไฟต์รวด ซึ่งรวมถึงการโค่นคู่ชกฝีมือแกร่งอย่าง “เสือแบล็ค ท.พราน49” และ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” พร้อมคว้าโบนัส 350,000 บาทกลับบ้าน 2 ครั้ง และได้สัญญา ONE ไปครองด้วย กลายเป็นนักสู้มาแรงที่หลายคนในรุ่นต้องขยาด
ล่าสุด “เคียมรัน” หวนชกใน The Inner Circle 15 เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา และยังโชว์ฟอร์มอันตรายสมชื่อ โดยเปิดเกมบู๊เดือดกับ “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” ได้อย่างสนุก แต่สุดท้ายเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนไม่เอกฉันท์ และถูกหยุดสถิติไร้พ่ายลง ครั้งนี้ “เคียมรัน” ตั้งเป้าเก็บชัยชนะ เปิดทางไต่ขึ้นไปล่าบัลลังก์มาครองให้ได้
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE Fight Night 46 ทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) คู่แรกเริ่มเวลา 8.00 น. และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. จองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR