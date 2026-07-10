ไม่หวั่นพลังปีศาจ! “จรัสชัย” ย้ำฝันอยากดวล “อัสซาดูลาห์” ยอดนักชกแชมป์โลก ONE

“จรัสชัย แม็กจันดี” ดาวบู๊ วัย 18 ปี จากตรัง แสดงความทะเยอทะยานขั้นสุด ย้ำชัดถึงเป้าหมายที่ต้องการไต่เต้าขึ้นไปท้าชนของแรงอย่าง “อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) วัย 22 ปี ชาวรัสเซีย ให้ได้ในอนาคต
สำหรับ “จรัสชัย” ถือเป็นอีกหนึ่งนักชกไทยที่แฟนมวยทั่วประเทศกำลังจับตาว่าอาจมีโอกาสคว้าสัญญา ONE มาครองในอนาคต หลังทำผลงานโดดเด่นปิดเกมคู่ชกมาแล้ว 3 ไฟต์รวด และกำลังจะออกล่าชัยต่อเนื่องไฟต์ที่ 4 พบกับ “ออตมาน รูนี” จากโมร็อกโก ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ขึ้นป้ายคู่เอกของศึก ONE ลุมพินี 161 ที่จะระเบิดความมันขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 ก.ค. นี้
โดยก่อนขึ้นสังเวียนไฟต์สำคัญ “จรัสชัย” ได้ออกมาย้ำชัดถึงเป้าหมายเดิมที่เคยประกาศไว้หลังจบไฟต์ล่าสุด ว่าต้องการทำผลงานไต่เต้าขึ้นไปดวลกับปีศาจไร้พ่ายแห่งรุ่นฟลายเวต อย่าง “อัสซาดูลาห์” ให้ได้ พร้อมเปรยถึงแนวทางการชกที่เขามองว่าจะใช้เล่นงานอีกฝ่ายได้ หากมีโอกาสได้วัดฝีมือสมใจอยากในอนาคต
“เป้าหมายของผมยังเหมือนเดิมคืออยากเจอ อัสซาดูลาห์ เขาเป็นแชมป์ เป็นคนเก่ง และได้ชื่อว่าเป็นแชมป์โลกที่ทุกคนในรุ่นอยากโค่นให้ได้ แต่ตอนนี้ผมขอโฟกัสเรื่องการคว้าสัญญา ONE ให้ได้ก่อน เพื่อเปิดโอกาสในเส้นทางอาชีพให้กว้างมากขึ้นครับ"
“ในอนาคตถ้ามีโอกาสได้เจอ อัสซาดูลาห์ จริง ๆ ผมคงใช้ความเร็วบดเข้าสู้ในช่วงแรก แล้วถ้าเขาเริ่มหมดแรงเมื่อไหร่ ผมก็จะเร่งเครื่องบุกหนักมากขึ้นเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ครับ"
ทั้งนี้ “จรัสชัย” จะสามารถสานต่อไร้พ่ายไฟต์ที่ 4 ด้วยการฝ่าด่านแกร่งอย่าง “ออตมาน” เพื่อมุ่งสู่ความฝันที่วาดไว้ได้หรือไม่ ต้องติดตามในวันศุกร์ที่ 10 ก.ค. นี้!