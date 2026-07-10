จับตาโครงการส่งเสริม SME วงเงิน 495 ล้านบาทของ สสว. หลังมีข้อสังเกตเรื่องหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ดำเนินงาน

เกิดกระแสตั้งข้อสังเกตต่อ “โครงการส่งเสริม SME เข้าสู่ตลาด e-Commerce และ Live-Commerce" ประจำปีงบประมาณ 2569 ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งมีวงเงินงบประมาณรวม 495 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยในการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และการขายแบบไลฟ์คอมเมิร์ซ
แม้โครงการดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย แต่ภายหลังการประกาศผลการคัดเลือกผู้ดำเนินโครงการได้มีข้อสังเกตจากผู้ติดตามและผู้เกี่ยวข้องในหลายประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การพิจารณา
ประเด็นแรก คือ วิธีการจัดหาผู้ดำเนินโครงการ ซึ่งใช้งบประมาณเกือบ 500 ล้านบาท โดยดำเนินการภายใต้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของ สสว. แทนการใช้ระบบ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง ทำให้มีการตั้งคำถามว่า แนวทางดังกล่าวเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันอย่างกว้างขวางและมีความโปร่งใสเพียงใด เมื่อเทียบกับมูลค่าโครงการ
อีกประเด็นหนึ่ง คือ เงื่อนไขในเอกสารกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ที่ระบุว่าผู้เสนอราคาจะต้องมีระบบหรือแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งได้แล้วก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า คุณสมบัติดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่มีศักยภาพบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผล เนื่องจากลักษณะงานจำนวนมากเป็นกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงาน การว่าจ้างผู้มีชื่อเสียงหรือ Influencer และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ซึ่งผลการประเมินจำเป็นต้องอาศัยการให้คะแนนเชิงคุณภาพและดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นสำคัญ ส่งผลให้มีข้อเรียกร้องให้เปิดเผยหลักเกณฑ์และผลคะแนนอย่างละเอียด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการพิจารณา
สำหรับความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 สสว. ได้ประกาศผลการคัดเลือก โดยปรากฏว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะการดำเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันบางรายอยู่ระหว่างพิจารณาใช้สิทธิอุทธรณ์ผลการพิจารณาตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ยังไม่ปรากฏผลการพิจารณาในกระบวนการดังกล่าว
นักวิชาการและผู้ติดตามด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐบางส่วนเห็นว่า เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อการใช้งบประมาณแผ่นดิน หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจพิจารณาเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์การให้คะแนน ผลคะแนนของคณะกรรมการแต่ละด้าน และเหตุผลประกอบการตัดสินใจ ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
ทั้งนี้ หากมีการชี้แจงจาก สสว.หรือมีผลการอุทธรณ์อย่างเป็นทางการในภายหลัง รายละเอียดของโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อไป