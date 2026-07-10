ส.ไอซ์ฮอกกี้จับมือ ส.ภราดรภาพไทย–จีน เปิดทางสร้างโอกาสใหม่ให้เด็กไทย

สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย เข้าพบ พลโท จิรันตน์กฤษณ์ เหลืองจินดา กรรมการองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย, ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย, อุปนายกสมาคมฯ ภราดรภาพไทย–จีน และ นายเถียน เย่ เลขาธิการสมาคมภราดรภาพไทย–จีน เพื่อพูดคุยถึงแนวทางความร่วมมือด้านกีฬา การพัฒนาบุคลากร และโอกาสของเยาวชนไทยในระยะยาว
ทางสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย มีบทบาทการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกับระบบ ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเยาวชน ทีมชาติ ผู้ฝึกสอน หรือบุคลากรที่อยู่เบื้องหลัง ทุกคนควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ส่วน สมาคมภราดรภาพไทย–จีนมีบทบาทสำคัญในฐานะสะพานเชื่อมความสัมพันธ์และโอกาสระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน ทั้งในมิติของการศึกษา การพัฒนาเยาวชน และความร่วมมือระหว่างองค์กร
โดยในการพูดคุยมีเนื้อหาสาระคือการต่อยอดความร่วมมือด้านฮอกกี้น้ำแข็ง หลังทีมชาติหญิงไทยได้รับโอกาสเข้าร่วมการฝึกซ้อมและแลกเปลี่ยนที่มณฑลเฮยหลงเจียง โดยสมาคมฯ มองว่าโครงการนี้ควรเป็นเพียง “จุดเริ่มต้น” ก่อนพัฒนาไปสู่กรอบความร่วมมือที่ชัดเจน การจัดทำ MOU และแผนการทำงานระยะยาวร่วมกัน และความสัมพันธ์ไทย–จีนสามารถเปิดประตูอะไรให้กับนักกีฬา โค้ช บุคลากร และเยาวชนไทยได้อีกบ้าง
การหารือครั้งนี้จึงเป็นการวางหมุดหมายแรกของความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายตั้งใจพัฒนาต่อ ทั้งการแลกเปลี่ยนนักกีฬาและบุคลากร การสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาเยาวชน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านกีฬาและการศึกษาระหว่างไทยกับจีน
หลังเสร็จสิ้นการหารือทางสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยได้มอบหนังสือขอบคุณและของที่ระลึกแก่ผู้บริหารสมาคมภราดรภาพไทย–จีน เพื่อแสดงความขอบคุณต่อบทบาทสำคัญในการเปิดประตูและผลักดันให้ความร่วมมือเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม