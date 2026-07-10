“เอ็มบัปเป้” เดินหน้าถล่มประตูฟุตบอลโลกต่อเนื่อง หลังยิงแล้ว 20 ลูก ในการลงเล่น 20 นัด

คีลิยัน เอ็มบัปเป้ กำลังเดินหน้าเขียนประวัติศาสตร์บนเวทีฟุตบอลโลกต่อเนื่อง หลังซัดเบิกร่อง ก่อนพาฝรั่งเศสทุบโมร็อคโก 2-0 ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026
ประตูดังกล่าว ช่วย เอ็มบัปเป้ ขยับสถิติยิงประตูที่ 20 จากการลงเล่นเพียง 20 นัด ในฟุตบอลโลก 3 สมัย ตาม ลิโอเนล เมสซี่ ดาวซัลโวฟุตบอลโลก ตลอดกาล ที่เล่นฟุตบอลโลก 6 สมัย อยู่ 1 ลูก และ ยังเป็นประตูที่ 8 ในฟุตบอลโลก 2026 นำดาวซัลโวร่วมกับ ลิโอเนล เมสซี่
สิ่งที่น่าทึ่งไม่ใช่แค่จำนวนประตู แต่คือความสม่ำเสมอ เพราะเอ็มบัปเป้ ยิงได้แทบทุกครั้งที่ฟุตบอลโลกมาถึง เรียกว่าเกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
ปี 2018 : 4 ประตู
ปี 2022 : 8 ประตู
ปี 2026 ยิงแล้ว 8 ประตู โดยมีโอกาสยิงเพิ่มได้อีก เพราะมีอีก 2 เกมให้เล่น คือรอบตัดเชือก และรอบชิงชนะเลิศ หรือชิงอันดับ 3 (กรณีแพ้รอบตัดเชือก)
เจ้าตัวกำลังเดินหน้าท้าทายบัลลังก์ดาวยิงสูงสุดตลอดกาล และมีโอกาสเป็นเจ้าของสถิติแต่เพียงผู้เดียว เพราะอายุอานามเพิ่งจะ 27 ปีเท่านั้น ซึ่งก็ยังเล่นฟุตบอลโลกได้อย่างน้อยๆอีก 1 หรือ 2 สมัย
ขอบคุณภาพ : FIFA