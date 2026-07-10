“เอ็มบัปเป้-เดมเบเล่” คนละเม็ด ฝรั่งเศสอัดโมร็อกโก นิ่ม 2-0 ลิ่วตัดเชือกฟุตบอลโลก 2026 เป็นทีมแรก

เต็ง 1 ฝรั่งเศส ติดเครื่องครึ่งหลัง โชว์ความเด็ดขาดเฉียบคม รัว 2 เม็ดสุดสวย จาก คีลิยัน เอ็มบัปเป้ นาที 60 และ อุสมาน เดมเบเล่ นาที 66 ทุบ โมร็อคโก นิ่ม 2-0 ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 เป็นทีมแรก รอพบผู้ชนะระหว่าง สเปน หรือเบลเยียม
เกมนี้ โมร็อกโก สู้ได้อย่างแข็งแกร่งในครึ่งแรก ยาสซีน บูนู นายทวารของทีมโชว์ซูเปอร์เซฟพัลวัน แถมยังป้องกันจุดโทษ เอ็มบัปเป้ ได้ด้วย แต่สุดท้ายต้านแนวรุกสุดอันตรายของตราไก่ไม่ไหว โมร็อคโก จอดป้ายด้วยน้ำมือของฝรั่งเศสอีกครั้ง หลังเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ก็ตกรอบด้วยการพ่ายแพ้ฝรั่งเศส ในรอบรองชนะเลิศ
ด้าน เอ็มบัปเป้ ที่ซัดสุดสวย 1 ตุง ในนัดนี้ ขยับยิงรวม 8 ลูก นำดาวซัลโวฟุตบอลโลก 2026 ร่วมกับ ลิโอเนล เมสซี่ และขยับยิงรวม 20 ประตู ในชาร์จทำเนียบดาวซัลโวตลอดกาลฟุตบอลโลก ตามหลัง เมสซี่ แค่ 1 ลูก
ขอบคุณภาพ : FIFA