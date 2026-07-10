“ควอนซาห์” ไม่รอด ฟีฟ่าสั่งแบน 2 นัด เซ่นใบแดงแมตช์เชือดเม็กซิโก

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ประกาศบทลงโทษแบน จาเรลล์ ควอนซาห์ กองหลังทีมชาติอังกฤษอย่างเป็นทางการจำนวน 2 นัด จากกรณีที่เจ้าตัวโดนใบแดงโดยตรง ในเกมฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีมสุดท้ายที่ "สิงโตคำราม" เฉือนชนะ เม็กซิโก 3-2
คณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าได้พิจารณาจังหวะที่ อดีตกองหลังเลอเวอร์คูเซน รายนี้ เจตนาทำฟาวล์รุนแรง จากการสไลด์สกัดเปิดปุ่มใส่ เฮซุส กายาร์โด ผู้เล่นเม็กซิโกในนาทีที่ 54 ส่งผลให้ฟีฟ่าตัดสินใจเพิ่มโทษแบนเป็น 2 นัด ตามกฎระเบียบวินัยมาตรา 14 จากเดิมที่จะติดโทษแบนอัตโนมัติเพียงนัดเดียว
โทษแบนดังกล่าวจะเริ่มมีผลทันทีในเกมรอบ 8 ทีมสุดท้ายที่ ทีมชาติอังกฤษ จะต้องพบกับ ทีมชาตินอร์เวย์ ในวันเสาร์ที่ 11 ก.ค.นี้ และหากทีมของ โธมัส ทูเคิล สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้ ควอนซาห์ ก็จะชวดลงสนามในรอบรองชนะเลิศอีกหนึ่งนัด โดยเขาจะกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศเท่านั้น
อย่างไรการตัดสินใจของฟีฟ่าในครั้งนี้ ได้กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในประเทศอังกฤษ เนื่องจากแฟนบอลและสื่อฯณ มองว่าเป็นการตัดสินที่สองมาตรฐาน เมื่อเทียบกับกรณีของ โฟลาริน บาโลกัน กองหน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาที่รอดพ้นโทษแบนในลักษณะคล้ายกัน แม้ว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษและฝ่ายการเมืองจะพยายามยื่นหนังสืออุทธรณ์เพื่อขอความเท่าเทียม แต่ทางฟีฟ่ายังคงยืนยันคำตัดสินเดิม ทำให้ทูเคิลต้องปวดหัวกับการจัดทัพแนวรับในเกมสำคัญที่จะถึงนี้
ภาพ : England