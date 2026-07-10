"มิโตมะ" ขับรถฝ่าไฟแดง ชนหญิงวัย 48

คาโอรุ มิโตมะ ปีกจอมเลื้อย ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน ถูกสอบสวน ข้อหาขับรถชนหญิงคนหนึ่งจนต้องหามส่งโรงพยาบาล
กองหน้าวัย 29 ปี มีสิทธิ์ถูกตั้งข้อหาขับรถโดยประมาท ทำให้บุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ หลังเลิกงานอีเวนท์ ที่กรุงโตเกียว ช่วงเช้าวันพุธ (8 ก.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น
หญิงวัย 48 ปี ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บหลายแห่ง โดยรายงานข่าวระบุ ถูกรถของ มิโตมะ ซึ่งขับฝ่าไฟแดงชนตรงทางแยก
ตามรายงานของ "เดลี สปอร์ตส" หนังสือพิมพ์ของญี่ปุ่น เอเยนต์ของ มิโตมะ กล่าว "เราขอโทษจากใจจริงสำหรับเหตุการณ์วุ่นวาย และความกังวลอันเนื่องจากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุุบัติเหตุ"
"มิโตมะ ให้ความสำคัญกับอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างมาก และแสดงความเสียใจและขอโทษต่อผู้ได้รับผลกระทบ"
"ผู้ประสบอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาจากสถาบันการแพทย์ และได้รับการวินิจฉัยว่ามีร่องรอยฟกช้ำ แต่ มิโตมะ ไม่ได้รับบาดเจ็บ"
"เราจริงจังกับเหตุการณ์นี้ และยินดีให้ความร่วมมือต่อกระบวนการสอบสวน โดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และต้องการรณรงค์ด้านการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำสอง"
"เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งหนึ่งต่อผู้ได้รับผลกระทบ, ครอบครัวของเขา, และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง"
มิโตมะ ย้ายจาก คาวาซากิ ฟรอนทาเล สู่ถิ่นเอเม็กซ์ สเตเดียม เมื่อปี 2021 แล้วถูกปล่อยให้ รอยัล ยูเนียน แซงต์ กิลลัวส์ ยืมตัว ก่อนกลายเป็นขวัญใจแฟนๆ "นกนางนวล" ยิง 27 ประตู จาก 135 นัด