สวนกุหลาบฯนนทบุรีเฉือนระทึกลิ่วตัดเชือกยัดห่วง TYBI 2026

การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศรายการ "Thai Youth Basketball Invitation (TYBI) by Ruamrudee Ratchapruek" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2569 ณ โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ แคมปัส (RISR) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา เดินทางเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ที่ทวีความดุเดือดสะท้านสนาม
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การสู้ศึกรอบก่อนรองชนะเลิศ (8 ทีมสุดท้าย) ของรุ่น 15 ปี และ 18 ปี ชาย บิ๊กแมตช์ที่ทำเอาแฟนยัดห่วงลุ้นกันจนแทบไม่หายใจอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย รอบ 8 ทีมสุดท้าย เมื่อขุนพล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ต้องดวลกับ กรุงเทพคริสเตียน บี ก่อนที่จะเป็นหนุ่มสวนกุหลาบฯ นนทบุรี ที่เบียดเอาชนะไปได้อย่างหวุดหวิดสุดระทึกใจ 77-74 ตีตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ
ขณะที่ทีมเต็งหนึ่งอย่าง Start Up แชมป์เก่า ยังคงโชว์ฟอร์มสมราคาเต็งแชมป์ หลังเปิดโหมดโหดไล่ต้อนเอาชนะ เทรล อะคาเดมี่ ไปแบบขาดลอยด้วยคะแนน 91-33 ส่วนอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่ของไทยอย่าง อัสสัมชัญธนบุรี ก็ไม่น้อยหน้า โชว์ฟอร์มเหนือชั้นดับเครื่องชนผู้มาเยือนจากฟิลิปปินส์อย่าง เดอะ แพทรอน สปอร์ต เซ็นทรัล ท่วมท้น 63-22 และ เบญจมราชานุสรณ์ สามารถเอาชนะ มารีย์วิทยากบินทร์บุรี ไปด้วยคะแนน 58-45
ด้านรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย รอบ 8 ทีมสุดท้าย ก็ดุเดือดไม่แพ้กัน โดยเฉพาะคู่ระหว่าง เอ็มเจบี ฟิลิปินนาส ตัวแทนจากฟิลิปปินส์ ที่ต้องโคจรมาพบกับเทรล อะคาเดมี่ ซึ่งสู้กันได้อย่างสูสีชนิดแต้มต่อแต้ม ก่อนที่ทัพยัดห่วงหนุ่มตากาล็อกจะเบียดชนะไปเพียงแต้มเดียวแบบเฉียดฉิว 44-43
ส่วนศึกดาร์บี้แมตช์ของชาวชงโคม่วง กรุงเทพคริสเตียน เอ เบียดเอาชนะทีมรุ่นน้อง กรุงเทพคริสเตียน เอ ไปอย่างสนุก 57-48 คะแนน อัสสัมชัญธนบุรี ชนะ อีบีเอ ไปอย่างสบายมือ 84-27 และ Chuu เอาชนะ มารีย์วิทยากบินทร์บุรี ไปด้วยคะแนน 54-36