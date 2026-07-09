"อินฟานติโน" รับศึก 2 ด้าน "EU-IOC" จ้องสอบพักโทษ "บาโลกัน"

สมาชิกสภายุโรป รวมตัวกันเรียกร้องดำเนินการสอบสวน จานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ข้อหาพักโทษแบน โฟลาริน บาโลกัน กองหน้า สหรัฐอเมริกา
อินฟานติโน ยังมีสิทธิ์ถูกเรียกตัวให้ปากคำต่อ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) หลัง กลุ่มสิทธิมนุษยชน ประกาศร้องเรียนเมื่อวันพุธที่ผ่านมา (8 ก.ค.)
บาโลกัน โดนใบแดงเกมรอบ 32 ทีมสุดท้าย เอาชนะ บอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา 2-0 วันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งตามกฎต้องถูกห้ามแข่งเกมถัดไป แต่ "ฟีฟา" ประกาศพักโทษ ตามการแทรกแซงของ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี
สมาชิกรัฐสภายุโรป แบร์รี แอนดรูว์ส, ลารา โวลเตอร์ส และ นีลส์ ฟูเกิลแซง ออกแถลงการณ์ร่วมตำหนิการตัดสินของ "ฟีฟา" เปลี่ยนกฎการแบนผู้เล่นเนื่องจากใบแดงกลางทัวร์นาเมนต์ เป็นสิ่งน่าละอายและไม่เป็นธรรม
และทิ้งท้ายว่า "เราเห็น อินฟานติโน และ ฟีฟา ยอมจำนนต่อคำสั่งของ ทรัมป์ อีกครั้งหนึ่ง"
สมาชิกสภานิติบัญญัติ เรียกร้องสมาคมฟุตบอลของประเทศสมาชิก สสหภาพยุโรป (EU) เรียกร้องคณะกรรมการจริยธรรมของ "ฟีฟา" สอบสวน อินฟานติโน ได้รับแรงกดดันจากรัฐบาล ทรัมป์ หรือไม่ รวมถึงประเด็นความไม่เป็นกลางทางการเมือง เช่น มอบรางวัลสันติภาพแก่ ทรัมป์
ขณะที่ "ฟีฟา" อ้างว่าการระงับโทษแบน บาโลกัน เป็นการตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายวินัย
ด้าน "ไอโอซี" อาจดำเนินการสอบสวนพฤติกรรมของ อินฟานติโน ด้วยเช่นกัน
โดย "ไอโอซี" อ้างความเป็นกลาง คือ หลักการพื้นฐานของกีฬา และมีอำนาจเหนือกว่า "ฟีฟา" นับตั้งแต่ อินฟานติโน เข้าร่วมกลุ่มสมาชิกรับเชิญ 100-Plus เมื่อปี 2020