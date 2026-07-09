"แมนฯ ยู" ควัก 50 ล้านปอนด์ จ่อคว้า "ซานโตส" ดาวรุ่งเชลซี

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ตกลงซื้อ-ขาย อันเดรย์ ซานโตส มิดฟิลด์ เชลซี ค่าตัว 50 ล้านปอนด์ (ประมาณ 2,240 ล้านบาท) เรียบร้อยแล้ว
"เดลี เมล" สื่อของอังกฤษ เข้าใจว่าการเจรจาดึงตัว กองกลางวัย 22 ปี สู่ถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด สัมฤทธิ์ผลแล้ว และนักเตะจะมารับการตรวจร่างกาย วันพฤหัสบดี (9 ก.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนเซ็นสัญญา
ซานโตส ย้ายจาก วาสโก ดา กามา ไป "สิงห์บลูส์" เมื่อปี 2023 ลงเล่น 43 นัด ฤดูกาล 2025-26 ยิง 3 ประตู
ถึงแม้จะเป็นดาวรุ่งมีแววของ "สิงโตน้ำเงินคราม" แต่ ซานโตส ไม่ได้เป็นตัวจริงสม่ำเสมอ และบอร์ดบริหารยินดีปล่อยตัวหากได้รับข้อเสนอเหมาะสม
ทีมย่านลอนดอนตะวันตก ตั้งราคา ซานโตส 50 ล้านปอนด์ แต่ ยูไนเต็ด จ่ายการันตี 48 ล้านปอนด์ (ราว 2,150 ล้านบาท) บวกแอด-ออนส์ 2 ล้านปอนด์ (ประมาณ 90 ล้านบาท)
"ปิศาจแดง" ต้องเร่งอุดช่องโหว่แดนกลาง หลัง คาเซมิโร อำลาสโมสร และ มานูเอล อูการ์เต มิดฟิลด์ทีมชาติอุรุกวัย บาดเจ็บเอ็นเข่าระหว่างศึกฟุตบอลโลก 2026
แชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ 20 สมัย เตรียมคว้า เอแดร์สัน มิดฟิลด์บราซิเลียน จาก อตาลันตา ซึ่งกำลังจะปิดดีลอย่างสมบูรณ์เร็วๆ นี้ แต่ชวด 2 เป้าหมายหลัก เอลเลียต แอนเดอร์สัน กับ มาเตอุส เฟร์นานเดส
ซานโตส ถูกปล่อยกลับ วาสโกฯ แบบยืมตัว หลังย้ายร่วมทีม "เดอะ บลูส์" และ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ แต่ถูกเรียกตัวกลับ หลังลงเล่นแค่ 2 นัด รอบ 5 เดือน
ถัดมา ซานโตส ย้ายไป สตราสบูร์ก สโมสรเครือข่าย แล้วกลับมา เชลซี ช่วงต้นฤดูกาล 2025-26 และได้รับโอกาสลงเล่นทีมชุดใหญ่
ซานโตส ลงเล่น 27 เกม เฉพาะพรีเมียร์ ลีก ยิง 1 ประตู แต่ไม่ได้ถูกเรียกติดธง "แซมบ้า" ลุยเวิลด์ คัพ 2026
ขณะที่ มอยเซส ไคเซโด คู่แข่งชิงตัวจริงของ ซานโตส เพิ่งต้อสัญญาเดือนเมษายนที่ผ่านมา ถึงปี 2033