"พัชรินทร์" ครองแชมป์หญิงเดี่ยว-หญิงคู่ ศึกเทนนิสอาชีพ “สิงห์ แชมเปี้ยนชิพ 2026”

พัชรินทร์ ชีพชาญเดช โชว์ฟอร์มสมราคา มือวางอันดับ 1 ของรายการ กวาดแชมป์ทั้งประเภทหญิงเดี่ยวและหญิงคู่ ในการแข่งขันเทนนิสอาชีพ สิงห์ ทีเอทีพี ทัวร์ รายการ "สิงห์ แชมเปี้ยนชิพ 2026" ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 บาท ที่สนามเกรต้า สปอร์ต คลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี
ประเภทหญิงเดี่ยว พัชรินทร์ เอาชนะ ธนัชพร ยังโหมด 2 เซ็ตรวด 6-0, 6-4 คว้าแชมป์ไปครอง หลังจากก่อนหน้านี้จับคู่กับ ลีเดียร์ พอดโกริชานี่ คว้าแชมป์หญิงคู่ ด้วยการเอาชนะ กมลวรรณ บัวแย้ม และ อารีพร วณิชยาพณิชย์ 6-3, 6-2 ปิดฉากทัวร์นาเมนต์ด้วยผลงาน 2 แชมป์
ขณะที่ประเภทชายเดี่ยว จิรัฏฐ์ นวสิริสมบูรณ์ มือวางอันดับ 2 ของรายการ เอาชนะ ธนกร ศรีรัตน์ 2 เซ็ตรวด คว้าแชมป์ไปครอง ส่วนประเภทชายคู่ ธนภัทร นิรันดร และ ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ คว้าแชมป์หลังเอาชนะ ทัดพงษ์ กมลปัญญากร และ ธีร์ธวัช ธวัชผ่องศรี
สำหรับรายการต่อไปของศึกสิงห์ ทีเอทีพี ทัวร์ คือ “สิงห์ ทีเอทีพี แชมเปี้ยนชิพ 2026” แข่งขันระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2569 ที่สนามเกรต้า สปอร์ต คลับ พัทยา จังหวัดชลบุรี