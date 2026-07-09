สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ ส่ง 4 นักกีฬาไทย ลุยศึก BMX Freestyle ชิงแชมป์เอเชีย ที่จีน

สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาจักรยาน BMX Freestyle ทีมชาติไทย จำนวน 4 คน เข้าร่วมการแข่งขัน Asian BMX Freestyle Championship 2026 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2569 ณ เมืองจื่อกง (Zigong) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์
ทีมชาติไทยชุดนี้นำโดย รุ่งเรือง ภามี และ สายธาร เพ็ชรนุ่ม ลงแข่งขันในประเภท Park ซึ่งเป็นสองนักกีฬาตัวความหวังของไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ขณะที่ประเภท Flatland ส่ง ภาคภูมิ ภู่สอาด และ ฉัตรเฉลิม ฉายวิโรจน์วิทย์ ลงชิงชัย
การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นรายการสำคัญของทวีปเอเชีย และเป็นโอกาสให้นักกีฬาไทยได้ทดสอบฝีมือกับนักกีฬาระดับแนวหน้าของเอเชีย พร้อมเก็บประสบการณ์และยกระดับผลงาน ก่อนภารกิจสำคัญในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ต่อไป.