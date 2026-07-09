ส.วอลเลย์บอล จับมือ เชียงใหม่ จัดลูกยาง ซีวีคัพ 2026

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ จัดการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง BYD DMI 6th SEA V CUP โดยมี 4 ชาติ ร่วมชิงชัย ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้
นายพัสกร รังสิวัฒนศักดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานแถลงข่าว การเเข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI 6th SEA V CUP โดยมี นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ช่อง one31 และ เรืออากาศโทชาญฤทธิ์ วงษ์ประเสริฐ เลขาธิการกิตติมศักดิ์ และประธานอำนวยการ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม 2569
สำหรับการเเข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI 6th SEA V CUP กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2569 ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ การแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียน มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันให้ชมทางทีวีช่อง one31 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย
โปรแกรมการแข่งขัน วันที่ 7 สิงหาคม เวลา 13.00 น. อินโดนีเซีย พบ เวียดนาม ต่อด้วยเวลา เวลา 16.30 น. ฟิลิปปินส์ พบ ไทย, วันที่ 8 สิงหาคม เวลา 13.00 น. เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์ และ เวลา 16.30 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย, วันที่ 9 สิงหาคม เวลา 13.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ อินโดนีเซีย และ เวลา 16.30 น. เวียดนาม พบ ไทย ชมถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง ช่อง one31
นายพัสกร รังสิวัฒนศักดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาในทุกระดับ เพราะกีฬามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคน กระตุ้นเศรษฐกิจ และยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ กระทรวงฯจึงพร้อมสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬา การยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน และ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BYD DMI 6th SEA V CUP ให้เป็นเวทีที่ช่วยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากชาติในอาเซียนที่เข้าร่วม การแข่งขัน ให้ได้แสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกันยกระดับมาตรฐาน ของประเทศสมาชิก ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง เพื่อก้าวสู่ทีมชั้นนำในการแข่งขัน ระดับเอเชีย และระดับโลกอย่างมั่นคง และยั่งยืน
นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้มุ่งมั่นพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในทุกมิติ ทั้งด้านนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน การจัดการแข่งขัน และการสร้างฐานแฟนกีฬาให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง การได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพ SEA V CUP ไม่เพียงเป็นการจัดการแข่งขันเพื่อค้นหาทีมที่ดีที่สุดของภูมิภาคเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานวอลเลย์บอลของประเทศสมาชิก และสร้างเวทีให้นักกีฬาได้พัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในระดับเอเชียและระดับโลก”
"ขณะที่ในส่วนของความคาดหวังนั้น ในรายการ ซีวีคัพ จะเริ่มที่ประเภทชาย ที่ฟิลิปปินส์ ต่อด้วยอินโดนีเซีย ก่อนจะมาประเภทหญิงที่เวียดนาม และไทย โดยทีมวอลเลย์บอลทีมไทยชุดซีวีคัพ มีนักตบที่สามารถทดแทนกันได้ ก็ยังเชื่อว่ามีศักยภาพพอที่จะคว้าแชมป์ได้ แต่ในส่วนทีมชายก็ยังมีปัญหาตัวเซตบาดเจ็บอยู่ แต่ทุกคนก็จะสู้อย่างเต็มที่แน่นอน"
นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “อบจ.เชียงใหม่ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและร่วมดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้อย่างเต็มกำลัง ทั้งในด้านการอำนวยความสะดวก การประสานความร่วมมือ และการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานจากทุกประเทศ”
นายเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ช่อง one31 กล่าวว่า “ช่อง one31 มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอคอนเทนต์กีฬาคุณภาพสู่ผู้ชมชาวไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกีฬาวอลเลย์บอล ซึ่งได้รับความนิยมและเป็นกีฬาที่สร้างความสุข ความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ การได้รับโอกาสเป็นผู้ถ่ายทอดสดการแข่งขันในครั้งนี้ จึงถือเป็นภารกิจสำคัญในการส่งต่อบรรยากาศ ความตื่นเต้น และทุกช่วงเวลาสำคัญของการแข่งขันไปสู่ผู้ชมทั่วประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพ”
ทั้งนี้ การแข่งขัน BYD DMI 6th SEA V Cup 2026 ในประเภททีมชาย สนามแรกแข่งที่ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 15 - 19 กรกฎาคม และสนามสอง ที่ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 22 - 26 กรกฎาคม
ส่วนประเภททีมหญิง สนามแรกแข่งที่ประเทศเวียดนาม วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม ส่วนสนามสอง แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม