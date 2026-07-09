GLO Cup 2026 จับสลากรอบประเทศ เฟ้นหาสุดยอดทีมเยาวชนไทยและ GLO STAR รุ่นสอง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย จัดงานแถลงข่าวและพิธีจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน GLO Cup 2026 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย โดยมี พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานฯ และ นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย รวมทั้ง นักฟุตบอลทีมชาติ “ธีรศิลป์ แดงดา”, “ชนาธิป สรงกระสินธ์” และและนักเตะในโครงการ GLO STAR 2025 ร่วมพูดคุยถึงความสำเร็จ ของโครงการและความพร้อมก่อนเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม Grand Hall 2 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การแข่งขัน "GLO Cup 2026 ได้เดินทางมาครบทั้ง 7 ภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่เห็นตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา คือ ศักยภาพของเยาวชนไทยที่มีอยู่ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะมาจากโรงเรียน สโมสร หรือชุมชนต่าง ๆ ทุกคน
ได้รับโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียม ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านกีฬา ทั้งเรื่องวินัยความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม และการเคารพกติกา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและพลเมืองที่มีคุณภาพ
"ในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะเป็นเวทีที่รวมสุดยอดทีมจากทั้ง 7 ภูมิภาคไว้ด้วยกัน ซึ่งเชื่อว่า จะมีความสนุก น่าติดตามอย่างยิ่ง ซึ่งในปีนี้ทุกทีมมีการเตรียมความพร้อม ขณะเดียวกัน โครงการ GLO STAR ก็จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการค้นหานักเตะที่มีศักยภาพโดดเด่น เพื่อมอบโอกาสในการพัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอวิสป้า ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยเดินตามความฝัน ภายใต้แนวคิด 'โอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง'"
นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย ในฐานะประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่า จากการติดตามการแข่งขันทั้ง 7 ภูมิภาคในปีนี้ ต้องยอมรับว่าคุณภาพของนักเตะเยาวชนสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลายทีมมีระบบการเล่นที่ดีขึ้น เด็กมีความเข้าใจเกม กล้าตัดสินใจ และมีความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นกว่าปีที่ผ่านมา โดยรอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะเป็นบททดสอบที่เข้มข้นที่สุด เพราะทุกทีมต่างผ่านการแข่งขันระดับภูมิภาคมาแล้ว
นายธีรศิลป์ แดงดา นักฟุตบอลทีมชาติไทย กล่าวว่า "ผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนที่ผ่านมาถึงรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ล้วนเป็นผู้ชนะในระดับหนึ่งแล้ว เพราะผ่านการแข่งขันที่หนักมาตลอดหลายเดือน สิ่งสำคัญที่สุดคือการสนุกกับเกมฟุตบอล และแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่
นายชนาธิป สรงกระสินธ์ นักฟุตบอลทีมชาติไทย กล่าวว่า อยากให้น้อง ๆ ทุกคนกล้าที่จะเล่น กล้าที่จะแสดงความสามารถ ซึ่งการได้เข้าร่วม GLO Cup หรือ GLO STAR อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางฟุตบอลอาชีพก็ได้ สิ่งสำคัญคืออย่าหยุดพัฒนาตัวเอง และรักษาความฝันเอาไว้ เพราะโอกาสสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้จริง
สำหรับการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2569 ณ สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสนามศุภชลาศัย โดยวันที่ 29-30 กรกฎาคม จะเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม 32 ทีม แบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อคัดเลือกทีมอันดับ 1 และอันดับ 2 ของแต่ละกลุ่ม ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ 16 ทีมสุดท้าย จากนั้นในวันที่ 31 กรกฎาคม จะเป็นการแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้าย และรอบก่อนรองชนะเลิศ เพื่อเฟ้นหา 4 ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่น ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะแข่งขันในวันที่ 2 สิงหาคม 2569 ณ สนามศุภชลาศัย
นอกจากนี้ วันที่ 1 สิงหาคม 2569 จะมีการคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO STAR รอบชิงแชมป์ประเทศไทย จากนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง 7 ภูมิภาค เพื่อคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ 15 คน เข้าสู่ GLO STAR Camp ก่อนคัดเลือกเหลือเพียงรุ่นละ 3 คน รับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสร อวิสป้า
ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 6 เดือน ภายใต้แนวคิด "โอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง"
ทั้งนี้ แฟนฟุตบอลสามารถติดตามผลการจับสลากแบ่งสายของทั้ง 32 ทีมในรุ่น U13 และ U15 พร้อมอัปเดตข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และโปรแกรมการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ได้ทาง Facebook Fanpage : GLO Cup และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
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