ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาทางน้ำเอเชียนเอจกรุ๊ปในรอบ 10 ปี 34 ชาติ นักกีฬาทั่วเอเชียร่วมแข่ง 1,226 คน

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า นายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาทางน้ำ"เอเชี่ยนเอจกรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ 2026(Asian Age Group Championships 2026) โดยมี พล.ต.ดร.ธนนท์ แสงนาค อุปนายกสมาคมสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานจัดการจัดการแข่งขัน และ “โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมแถลง ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2567
การแข่งขันกีฬาทางน้ำ"เอเชี่ยนเอจกรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ 2026(Asian Age Group Championships 2026) เป็นความร่วมมือกันระหว่างสหพันธ์กีฬาทางน้ำเอเชีย และ สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย กำหนดจัดระหว่างวันที่ 16-25 ก.ค.2569 โดยมีการชิงชัย 4 ชนิดกีฬาคือ ว่ายน้ำ, กระโดดน้ำ, ว่ายน้ำลีลา และ โปโลน้ำ ใน 3 สถานที่แข่งขันคือ ว่ายน้ำ แข่งที่สระว่ายน้ำ กกท., กระโดดน้ำ กับ ว่ายน้ำลีลาแข่งที่ศูนย์กีฬาทางน้ำ ม.อัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ (เอแบคบางนา) และ โปโลน้ำ แข่งที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 34 ชาติ นักกีฬาจำนวนมากถึง 1,226 คน และเจ้าหน้าที่ทีมจำนวน 332 คน
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เปิดเผยว่า นับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย ที่ได้เป็นเจ้าภาพในรอบ 10 ปี และสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศในการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติที่มีมาตรฐาน ทั้งในด้านสนามแข่งขัน บุคลากร ระบบการจัดการแข่งขันตลอดจนการต้อนรับนักกีฬาและคณะผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย
การแข่งขันรายการนี้ไม่เพียงเป็นเวทีสำคัญสำหรับนักกีฬาเยาวชนในการแสดงศักยภาพและสร้างประสบการณ์ในระดับนานาชาติ แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนานักกีฬาไปสู่การแข่งขันระดับเอเชียนเกมส์ โอลิมปิก และ เวทีระดับโลกในอนาคต อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
สำหรับประเทศไทย การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ ในฐานะศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงสร้างแรง บันดาลใจให้เยาวชนไทยหันมาสนใจกีฬาทางน้ำมากยิ่งขึ้น ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ร่วมส่งแรงเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทย และร่วมต้อนรับนักกีฬาและผู้แทนจากทั่วเอเชียด้วยมิตรไมตรีอันอบอุ่น เพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทย และเป็นเวทีแห่งมิตรภาพ ความเป็นเลิศ และการพัฒนากีฬาทางน้ำของทวีปเอเชีย
ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอขอบคุณสหพันธ์กีฬาทางน้ำเอเชีย การกีฬาแห่งประเทศไทย หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนหลัก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีที่ที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และสื่อมวลชนทุกแขนงที่ร่วมเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณชน และขออวยพรให้การแข่งขัน 12th Asian Age Group Championships 2026 ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมจากทุกประเทศ และเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวงการกีฬาทางน้ำไทย
นอกจากนี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ยังได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ 5 นักกีฬาโปโลน้ำสาวทีมชาติไทยที่กลับจากลีกต่างประเทศ คือ ภัณฑิลา อาสายุทธ์, รักษิณา เรืองทรัพย์ไพศาล สโมสร Hapoel Yoqneam (ประเทศอิสราเอล), กฤษณา พวงทอง, จณิสตา ถิ่นวิลัย สโมสร Dinamo-Uralochka (ประเทศรัสเซีย) และ ธนิดากาญจน์ ขวัญทองธนารีย์ สโมสร Dunaujvaros (ประเทศฮังการี