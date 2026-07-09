ร.อ.ธรรมนัส ชี้ผู้ว่า กกท.คนใหม่ต้องรักกีฬา-บริหารงบได้

ร.อ.ธรรมนัส ชี้ผู้ว่ากกท.คนใหม่ต้องใจรักกีฬา โดยเฉพาะการบริหารงบประมาณเพื่อกีฬาจริงๆ และต้องดูแลนักกีฬาสวัสดิการให้ดี ตัดพ้อตัวเองเพราะได้ทำงานด้านกีฬาน้อยไป ยังมีปัญหามากมายที่จะต้องเร่งแก้ไข
จากการที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กำลังจะหมดวาระในวันที่ 30 กันยายน 2569 ทำให้มีกระบวนการสรรหาผู้ว่าการ กกท. คนใหม่และได้แต่งตั้ง นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และตั้งเป้าได้ตัวผู้ว่าการคนใหม่ภายในเดือนกันยายน 2569
ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่เคยกำกับดูแลด้านกีฬาในช่วงซีเกมส์ 2025 ปัจจุบันเป็น นายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ได้พูดถึงการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาคนใหม่ ว่า ในฐานะที่ตนเคยดูแลและกำกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกำกับดูแล กกท. คือผู้ว่าคนเก่าก็ทำงานได้ดีในระดับหนึ่ง แต่หากเราได้ผู้ว่า กกท.ที่เป็นคนที่ใส่ใจกีฬาจริงๆ รักกีฬาจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารงบประมาณที่เป็นเรื่องสำคัญ การดูแลนักกีฬา สวัสดิการต่างๆ
"ผมรู้สึกเสียดายที่มีเวลาในการทำงานตรงส่วนนี้น้อยเกินไป เพราะมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขมากมาย ผมมองว่าจะคนในหรือคนนอกก็ขอให้มีความรู้เรื่องกีฬาและมีใจรักกีฬาจริงๆ" ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังถามถึงความพร้อมของนักกีฬาภายใต้สมาคมกีฬาทางน้ำฯ ในการลุยศึกเอเชียนเกมส์ โดย ร.อ.ธรรมนัส ได้กล่าวว่า ได้หารือกับบอร์ดบริหารสมาคมแล้ว และเราก็มีความพร้อมในการเตรียมนักกีฬา ส่วนความคาดหวังนั้น เพราะเป็นสนามใหญ่และเรายังไม่ได้รับเหรียญรางวัลมานาน แต่ก็จะทำให้ดีที่สุด แล้วนอกจากฝีมือนักกีฬาก็ต้องมีเรื่องดวงด้วยเช่นกันถือเป็นเรื่องสำคัญ ก็ให้กำลังใจนักกีฬาต่อไป