เทนนิสไทยเปิดบ้านต้อนรับ "สวิส" หวดบิลลีจีนคิงคัพ ชิงตั๋วเวิลด์กรุ๊ป

นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง รายการ "2026 บิลลี จีน คิง คัพ บาย เกนบริดจ์" เพลย์ออฟ เวิลด์กรุ๊ป ทีมชาติไทย พบกับ ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย.นี้ ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
"ประเทศไทยจะเป็นเจ้าบ้านต้อนรับการมาเยือนของสวิตเซอร์แลนด์ โดยจะแข่งขันทั้งหมด 5 คู่ วันแรกแข่งขันประเภทเดี่ยว 2 คู่ ส่วนวันที่สอง ประเภทคู่ 1 คู่ และเดี่ยวอีก 2 คู่ ต้องชนะ 3 ใน 5 คู่ สำหรับทีมชนะได้ขึ้นเวิลด์กรุ๊ป ส่วนทีมแพ้จะอยู่กรุ๊ป 1 จะแข่งขันกันในเซ็นเตอร์คอร์ท ซึ่งผ่านเกมใหญ่มาแล้ว อาทิ ซีเกมส์ 2025 และ เดวิสคัพ หรือเทนนิสชิงแชมป์โลกของประเภททีมชาย" นายสุชัย กล่าว
ทั้งนี้ ทีมสาวไทยได้แข่งขันเพลย์ออฟ เวิลด์กรุ๊ป ดังกล่าว หลังจากทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์ 2026 บิลลี จีน คิง คัพ โซนเอเชีย/โอเชียเนีย กลุ่ม 1 ที่นิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา นับเป็นการได้เพลย์ออฟ เวิลด์กรุ๊ป ในรอบ 12 ปีของทีมไทย สำหรับนักกีฬาที่ร่วมกันคว้าแชมป์ที่อินเดีย ประกอบด้วย “อีฟ” พัชรินทร์ ชีพชาญเดช, “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ, “แต้ว” ทรรศพร นาคหล่อ, “เอิร์ธ” เพียงธาร ผลิพืช และ “บัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร
ขณะที่ นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ ทำหน้าที่ผู้จัดการทีมเทนนิสหญิงไทยชุดคว้าแชมป์ที่อินเดีย ร่วมด้วย "โค้ชเอ็กซ์" นายพชรพล คำสมาน กัปตันทีม ซึ่งเคยเป็นผู้ฝึกสอนในชุดที่ทีมไทยได้ไปเพลย์ออฟ เวิลด์กรุ๊ป เมื่อ 12 ปี