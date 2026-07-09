ดีเจดังดันเพลงแร็ป “ฮาลันด์” ขึ้นสปอร์ติฟายสตรีมมิ่งเพลงระดับโลกตามสัญญา

Kygo (ไคโก) ดีเจและโปรดิวเซอร์ชื่อดังชาวนอร์เวย์ ทำตามคำพูดที่เคยให้ไว้กับ เออร์ลิง ฮาลันด์ หลังดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์ยิงประตูใส่บราซิลในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีมสุดท้าย ด้วยการปล่อยเพลง “Kygo Jo (feat. Lyng)” เวอร์ชันรีมิกซ์ลงบน Spotify บริการสตรีมมิ่งเพลงและพอดแคสต์ดิจิทัลระดับโลก
เพลงดังกล่าวมีต้นฉบับจากผลงานแร็ปที่ฮาลันด์เคยอัดไว้ตั้งแต่ปี 2016 สมัยอายุเพียง 16 ปี ในนามวง Flow Kingz ซึ่งเคยกลายเป็นมีมและถูกแชร์อย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์
ก่อนหน้านี้ ไคโก เคยโพสต์แซวว่า หากฮาลันด์ยิงประตูในเกมกับบราซิลได้ เขาจะนำเพลงนี้มารีมิกซ์และปล่อยลงสปอร์ติฟาย สุดท้าย ฮาลันด์ทำได้จริง และ ไคโก ก็รักษาคำพูดทันที ทำให้แฟนบอลแห่เข้าไปฟังเพลงดังกล่าวจนกลายเป็นอีกหนึ่งไวรัลของฟุตบอลโลกครั้งนี้
ด้าน ฮาลันด์ ก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณดีเจรายนี้ โดยกล่าวว่า “ขอบคุณ @kygomusic แบบนี้หมายความว่า ตอนนี้ผมได้เป็นศิลปินเป็นทางการแล้วใช้ไหม”