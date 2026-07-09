จัสติน บีเบอร์ เตรียมขึ้นโชว์พักครึ่งนัดชิงบอลโลก 2026 ร่วมศิลปินซูเปอร์สตาร์ระดับโลก

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่า จัสติน บีเบอร์ ซูเปอร์สตาร์ชาวแคนาดา จะเข้าร่วมแสดงในฮาล์ฟไทม์โชว์ ของศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 19 กรกฎาคมนี้ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นการจัดโชว์พักครึ่งในนัดชิงฟุตบอลโลก ครั้งแรกในประวัติศาสตร์
บีเบอร์ จะขึ้นเวทีร่วมกับศิลปินระดับโลก อาทิ มาดอนนา, ชากีรา, บีทีเอส, เบอร์นา บอย และวงโคด์เพลย์ โดยมี คริส มาร์ติน รับหน้าที่เป็นผู้กำกับและคิวเรตโชว์ทั้งหมด
ทั้งนี้ ฟีฟ่า ระบุว่า ช่วงการแสดงที่ถ่ายทอดสดจะมีความยาวประมาณ 11 นาที ส่วนกระแสข่าวที่ว่าช่วงพักครึ่งอาจถูกขยายเวลาออกไปนั้น ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากฝ่ายจัดการแข่งขัน