มือท็อปโลกร่วมลุยศึก มาเก๊า โอเพ่นฯ รฐนน-ปวิธ” นำทัพโปรไทยลงชิงชัย

สำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ เอสเจเอ็ม รีสอร์ท, ไอเอ็มจี, เอเชียนทัวร์ และสมาคมกอล์ฟมาเก๊า ประกาศจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ “เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น 2026” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 33 ล้านบาท ณ สนามมาเก๊า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคมนี้ โดยมี เฮนริก สเตนสัน ดีกรีแชมป์เมเจอร์ ดิ โอเพ่น แชมเปี้ยนชิพ 2016 และอิม ซองแจ ดาวดังจากเกาหลีใต้ พร้อมด้วยแชมป์จากเวทีเอเชียนทัวร์ ตอบรับร่วมแข่งขัน ขณะที่ รฐนน วรรณศรีจันทร์ และ ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ อดีตแชมป์รายการนี้ นำทัพโปรไทยลงชิงชัย
ภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจากผู้บริหารร่วมแถลงความพร้อมนำโดย เล่ย ซี เหลิ่ง รักษาการประธานสำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, เดซี่ โฮ กรรมการผู้จัดการบริษัทเอสเจเอ็ม รีสอร์ท, จัสมิน ลิม รองประธาน โกลบอล พาร์ทเนอร์ชิพส์ของไอเอ็มจีกอล์ฟ, ฟิลิป เชียง รองประธานสำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, เดบบี้ ฟู รักษาการรองประธานสำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน, เดวิด รอลโล่ ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของเอเชียนทัวร์, จอห์นนี่ เซนนา เฟอร์นันเดส ประธานสมาคมกอล์ฟมาเก๊า, จาง เหลียงเหว่ย ตำนานนักกอล์ฟชาวจีน เจ้าของแชมป์มาเก๊า โอเพ่น สองสมัย, แซมป์สัน เจิ้ง หยุนเฮอ นักกอล์ฟดาวรุ่งชาวจีน, มา ไค่จุน จากมาเก๊า และเอ็ดดี้ ลี ผู้จัดการทั่วไป สนามมาเก๊ากอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ
เล่ย ซี เหลิ่ง รักษาการประธานสำนักงานกีฬาเขตบริหารพิเศษมาเก๊าฯ เผยว่า “เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น เป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนท์กอล์ฟระดับนานาชาติที่สำคัญและทรงอิทธิพลที่สุดของเอเชีย ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นมืออาชีพของมาเก๊าในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก แต่ยังเป็นการผสมผสานกีฬาระดับสากลเข้ากับมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของมาเก๊าได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะสอดแทรกองค์ประกอบทางวัฒนธรรมในการจัดงาน รวมถึงการจัดตั้งบูธจำหน่ายสินค้าเชิงวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับกอล์ฟรายการนี้ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและสังคมของมาเก๊าผ่านการผสมผสานระหว่างกีฬาและวัฒนธรรม”
เดซี โฮ กรรมการผู้จัดการของเอสเจเอ็ม กล่าวว่า “กอล์ฟรายการ มาเก๊า โอเพ่น ไม่เพียงเป็นเวทีประชันฝีมือของนักกอล์ฟชั้นนำระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยให้เอสเจเอ็ม สามารถขับเคลื่อนแบบบูรณาการระหว่างกีฬาและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันกอล์ฟรายการสำคัญของเอเชียนทัวร์รายนี้ จะช่วยโปรโมตเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายของมาเก๊าให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก พร้อมทั้งตอกย้ำสถานะของมาเก๊าในฐานะ ‘เมืองแห่งกีฬา’ ที่เต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวา”
กอล์ฟเอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ปีนี้ มีนักกอล์ฟจากทั่วโลกร่วมประชันฝีมือ 144 คน นำโดย เฮนริก สเตนสัน ดาวดังจากสวีเดน ดีกรีแชมป์ดิ โอเพ่น ปี 2016 และเคยคว้าแชมป์เดอะ เพลเยอร์ส แชมเปี้ยนชิพ 2009 รวมถึงสร้างผลงานเป็นนักกอล์ฟคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้แชมป์เฟดเอ็กซ์ คัพ ของพีจีเอทัวร์ และเรซ ทู ดูไบ ของยูโรเปี้ยนทัวร์ในปีเดียวกันในปี 2013 พร้อมกล่าวว่า "ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มาเยือนมาเก๊า เป็นครั้งแรก เพื่อร่วมแข่งขันกอล์ฟรายการเอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น ในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งในการแข่งขันที่ผ่านมามีนักกอล์ฟระดับโลกหลายคนมาประชันฝีมือ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีชื่อในทำเนียบแชมป์รายการนี้"
ด้านอิม ซองแจ โปรกอล์ฟหนุ่มจากเกาหลีใต้ เจ้าของแชมป์พีจีเอทัวร์ 2 รายการ ตอบรับกลับมาร่วมประชันวงสวิงอีกครั้ง รวมถึง โดมินิก ฟูส แชมป์ปีที่แล้วจากเยอรมนี, จาง เหลียง เหว่ย ผู้บุกเบิกกีฬากอล์ฟในตำนานของจีน อดีตแชมป์ มาเก๊า โอเพ่น ถึงสองสมัย และ แซมป์สัน เจิ้ง หยุนเฮอ ดาวรุ่งวัย 23 ปี จากจีน ดีกรีแชมป์ยูเอส อเมเจอร์ โฟร์-บอล แชมเปี้ยนชิพ เมื่อปี 2023 ในส่วนของผู้เล่นแถวหน้าของไทยนำโดย โปรฟลุ๊ค-รฐนน วรรณศรีจันทร์ อดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี 2024 และ โปรไช้-ปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ แชมป์ปี 2016 นำทัพลงชิงชัย
และนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ฝ่ายจัดการแข่งขันจะมอบสิทธิร่วมแข่งขันให้กับนักกอล์ฟมาเก๊าที่ทำผลงานที่ดี่สุดในการแข่งขันปีที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นได้ลงแข่งเวทีระดับนานาชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในปีนี้คือ มา ไค่จุน นักกอล์ฟหนุ่มวัย 22 ปี ซึ่งทำผลงานได้ดีที่สุดในรายการนี้เมื่อปีที่แล้ว และเคยเป็นตัวแทนของมาเก๊าในการแข่งขันรายการ เอเชีย-แปซิฟิก อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ
ทั้งนี้การแข่งขันรอบคัดเลือก เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน เพื่อมอบโอกาสให้แก่นักกอล์ฟดาวรุ่งในภูมิภาคเอเชีย ได้คว้าสิทธิ์ลงเล่นกับเหล่าโปรกอล์ฟชั้นนำระดับโลก นอกจากนี้ เอสเจเอ็ม มาเก๊า โอเพ่น 2026 ยังมุ่งมั่นสานต่อพันธกิจในการสนับสนุนชุมชน ด้วยการนำกีฬากอล์ฟเข้าสู่ทุกภาคส่วนในมาเก๊า พร้อมทั้งแบ่งปันความสุขและความตื่นเต้นของกีฬากอล์ฟให้กับผู้คนจากทุกภาคส่วนและเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างยิ่งขึ้น
ด้านแกรนท์ สแลค รองประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการของไอเอ็มจี กอล์ฟ กล่าวทิ้งท้ายว่า "กอล์ฟ มาเก๊า โอเพ่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 23 ในปีนี้ ถือเป็นหนึ่งในการแข่งขันกอล์ฟระดับอาชีพที่เก่าแก่และทรงเกียรติที่สุดรายการหนึ่งของเอเชีย กอล์ฟรายการนี้ได้สร้างช่วงเวลาสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนในเส้นทางอาชีพของนักกอล์ฟมากมาย ไอเอ็มจียังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับการแข่งขันกีฬาระดับแนวหน้าของมาเก๊ารายการนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป"