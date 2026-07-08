ครั้งแรก เปิดสถาบันศิลปะการต่อสู้ระดับเอเชีย EVOLVE MMA (อีโวลฟ์ เอ็มเอ็มเอ)

EVOLVE MMA (อีโวลฟ์ เอ็มเอ็มเอ) สถาบันศิลปะการต่อสู้ระดับแชมป์ชั้นนำของเอเชีย ขยายสู่ประเทศไทย ในชื่อ EVOLVE EmSphere (อีโวลฟ์ เอ็มสเฟียร์) พร้อมเปิดสอนกว่า 150 คลาสต่อสัปดาห์ โดยทีมผู้ฝึกสอนแชมป์โลกด้านศิลปะการต่อสู้ ศูนย์ฝึก EVOLVE EmSphere (อีโวลฟ์ เอ็มสเฟียร์) เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับเวิลด์คลาสมาตรฐาน 5 ดาว ใจกลางกรุงเทพฯ
EVOLVE MMA (อีโวลฟ์ เอ็มเอ็มเอ) สถาบันศิลปะการต่อสู้ระดับแชมป์ชั้นนำของเอเชีย ประกาศเปิดตัว EVOLVE EmSphere (อีโวลฟ์ เอ็มสเฟียร์) อย่างเป็นทางการ โดยมี ชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ EVOLVE MMA (อีโวลฟ์ เอ็มเอ็มเอ) และผู้ก่อตั้ง ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ ONE Championship (วัน แชมเปี้ยนชิพ) เป็นประธาน ที่ EVOLVE EmSphere (อีโวลฟ์ เอ็มสเฟียร์) กรุงเทพฯ
นับเป็นก้าวแรกของความมุ่งมั่นระยะยาวของ EVOLVE (อีโวลฟ์) ในการร่วมพัฒนาและขยายชุมชนศิลปะการต่อสู้ในประเทศไทย
EVOLVE EmSphere (อีโวลฟ์ เอ็มสเฟียร์) มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับเวิลด์คลาสมาตรฐาน 5 ดาว พร้อมอุปกรณ์การฝึกซ้อมที่ทันสมัย รองรับผู้ฝึกทุกช่วงวัยและทุกระดับประสบการณ์ ภายใต้การดูแลของทีมผู้ฝึกสอนระดับแชมป์โลกจากนานาชาติ
สถาบันมุ่งมั่นมอบการเรียนการสอนศิลปะการต่อสู้ที่ได้มาตรฐานสูงสุดและคงไว้ซึ่งความดั้งเดิม ภายในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย และเป็นมิตรสำหรับทุกคน เปิดโอกาสให้ทั้งผู้เริ่มต้น ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย หรือแม้แต่นักกีฬามืออาชีพ สามารถฝึกซ้อมร่วมกันได้
EVOLVE EmSphere (อีโวลฟ์ เอ็มสเฟียร์) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมเปิดสอนกว่า 150 คลาสต่อสัปดาห์ ครอบคลุม มวยไทย, มวยสากล, บราซิลเลียนยิวยิตสู (BJJ), มวยปล้ำ, ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA), มวยไทยสำหรับเด็ก และบราซิลเลียนยิวยิตสูสำหรับเด็ก
ต่อยอดจากความสำเร็จของสถาบัน EVOLVE (อีโวลฟ์) ในประเทศสิงคโปร์
ตารางเรียนของ EVOLVE EmSphere (อีโวลฟ์ เอ็มสเฟียร์) ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ผู้เรียนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน ครอบครัว และเด็ก ๆ โดยเปิดสอนตลอดทั้งวัน เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกเวลาเรียนที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และตารางเวลาของตนเองได้อย่างยืดหยุ่น
ชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ EVOLVE MMA (อีโวลฟ์ เอ็มเอ็มเอ) และผู้ก่อตั้ง ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ ONE Championship (วัน แชมเปี้ยนชิพ) กล่าวว่า "เมื่อเราก่อตั้ง EVOLVE MMA (อีโวลฟ์ เอ็มเอ็มเอ) ที่ประเทศสิงคโปร์ในปี 2552 วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดของตนผ่านพลังแห่งศิลปะการต่อสู้"
"ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา เรารู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งกับการสนับสนุนอันยอดเยี่ยมที่เราได้รับในประเทศสิงคโปร์ ตอนนี้เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เพราะผู้คนจำนวนมากขึ้นจะได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ที่คงไว้ซึ่งความเป็นต้นตำรับ จากทีมผู้ฝึกสอนระดับแชมป์โลกที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติของเรา"
"การนำ EVOLVE MMA (อีโวลฟ์ เอ็มเอ็มเอ) มาสู่กรุงเทพฯ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่น่าตื่นเต้นในพันธกิจของเราในการทำให้ศิลปะการต่อสู้ระดับโลกเข้าถึงได้สำหรับทุกคน"
"เราเชื่อว่าศิลปะการต่อสู้เป็นของทุกคน ไม่ว่าคุณจะต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น สร้างความมั่นใจ ลดน้ำหนัก เรียนรู้การป้องกันตัว ก้าวสู่การแข่งขันในระดับสูงสุด หรือเพียงต้องการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด เราเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ผ่านพลังแห่งศิลปะการต่อสู้"
นอกจากนี้ EVOLVE EmSphere (อีโวลฟ์ เอ็มสเฟียร์) ยังเปิดตัว EVOLVE Kids' Program (อีโวลฟ์ คิดส์ โปรแกรม) ซึ่งเป็นโปรแกรมมวยไทยและบราซิลเลียนยิวยิตสู (BJJ) สำหรับเด็กที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
หลักสูตรได้รับการออกแบบโดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับ MBA (เอ็มบีเอ) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เปิดรับเด็กอายุ 4-13 ปี ทุกระดับประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ การป้องกันการถูกรังแก (Bully-proofing) การเสริมสร้างความมั่นใจ การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย ความคล่องตัว วินัย ความอดทน และการมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดชีวิต
ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างชัดเจน ปลอดภัย และสร้างแรงบันดาลใจ เด็ก ๆ จะได้รับการพัฒนาทั้งทักษะด้านร่างกาย ความมั่นใจ ความเข้มแข็งทางจิตใจ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จ ทั้งบนเบาะฝึกและในชีวิตประจำวัน
"ในฐานะพ่อคนหนึ่ง ผมเข้าใจดีว่าพ่อแม่ทุกคนต่างต้องการให้ลูกเติบโตขึ้นด้วยความมั่นใจ ความเข้มแข็ง และความสามารถในการก้าวผ่านความท้าทายในชีวิต ที่ EVOLVE (อีโวลฟ์) เราเชื่อว่าศิลปะการต่อสู้คือหนึ่งในการลงทุนที่ดีที่สุดที่พ่อแม่สามารถมอบให้กับอนาคตของลูกได้"
"พันธกิจของเราไม่เคยเป็นเพียงการสอนมวยไทยหรือบราซิลเลียนยิวยิตสู (BJJ) แต่คือการช่วยให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาความมั่นใจ วินัย ความเคารพผู้อื่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความมุ่งมั่น และความเข้มแข็งทางจิตใจ เพื่อให้สามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต ผ่านการเรียนการสอนระดับโลกในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีการสนับสนุน และเป็นระบบ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การรับมือกับแรงกดดัน การก้าวข้ามอุปสรรค และการพัฒนาตนเองให้เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด"
"ในขณะที่ปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูด การกดดันทางอารมณ์ หรือการใช้ความรุนแรงทางร่างกาย ยังคงเป็นความกังวลของหลายครอบครัว เด็กทุกคนสมควรได้รับความมั่นใจที่จะใช้ชีวิตโดยปราศจากความหวาดกลัว"
"โปรแกรมสำหรับเด็กของเราช่วยให้เด็ก ๆ สามารถป้องกันตนเองจากการถูกกลั่นแกล้ง ด้วยการเสริมสร้างทักษะการป้องกันตัวที่ใช้ได้จริง ความมั่นใจในการยืนหยัดเพื่อตนเอง และวินัยในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความกล้าหาญ การควบคุมตนเอง และความเคารพผู้อื่น"
พันธกิจดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหนึ่งในทีมผู้ฝึกสอนศิลปะการต่อสู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก โดยผู้ฝึกสอนของ EVOLVE MMA (อีโวลฟ์ เอ็มเอ็มเอ) มีประสบการณ์การคว้าแชมป์รวมกันมากกว่า 1,000 ปี ผสานประสบการณ์การแข่งขันระดับสูงเข้ากับความมุ่งมั่นร่วมกันในการช่วยให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยและทุกระดับความสามารถได้พัฒนาศักยภาพสูงสุดของตน ผ่านการเรียนการสอนศิลปะการต่อสู้ที่คงไว้ซึ่งความเป็นต้นตำรับ
เพื่อเสริมสร้างบทบาทของ EVOLVE ในประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น EVOLVE EmSphere ยังเป็นที่ตั้งของ EVOLVE Fight Team ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาระดับแนวหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันบนเวทีระดับโลก รวมถึง ONE Championship (วัน แชมเปี้ยนชิพ) องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ทีมผู้ฝึกสอนของ EVOLVE MMA EmSphere (อีโวลฟ์ เอ็มเอ็มเอ เอ็มสเฟียร์) ประกอบด้วย สามเอ ไก่ย่างห้าดาว อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต, เสกสรร เอี่ยมอุไร (สะเก็ดดาว เพชรพญาไท) แชมป์เวทีลุมพินี 4 สมัย, เพชรพงัน ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม แชมป์ WBC มวยไทย, ยามีน พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม และ หนึ่ง ธรณี ก๋วยบางคอแหลม นักกีฬาผู้มากประสบการณ์จาก ONE Championship (วัน แชมเปี้ยนชิพ)
รวมถึง ปฏิภาณ อาธิกอง เจ้าของสายดำบราซิลเลียนยูยิตสู แชมป์ประเทศไทยบราซิลเลียนยูยิตสู และนักกีฬา ONE Championship (วัน แชมเปี้ยนชิพ)
ทีมผู้ฝึกสอนทุกคนล้วนมีประสบการณ์การแข่งขันและการสอนในระดับสูงยาวนานหลายทศวรรษ พร้อมมีความมุ่งมั่นร่วมกันในการช่วยให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยและทุกระดับประสบการณ์สามารถบรรลุเป้าหมายของตนเอง
นอกจากนี้ สามเอ ไก่ย่างห้าดาว และ อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ ร่วมฝึกซ้อมแบบเปิด (Open Workout) (โอเพ่น เวิร์คเอาท์) ที่ EVOLVE EmSphere (อีโวลฟ์ เอ็มสเฟียร์)
และ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ได้เปิดการสัมมนาด้านการป้องกันตัว ร่วมกับทีมผู้ฝึกสอน EVOLVE (อีโวลฟ์) ภายในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ