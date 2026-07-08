“โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ดวลอดีตแชมป์ “ฮิโรกิ” รั้งบัลลังก์คิกบ็อกซิง ศึก ONE ซามูไร 4

“โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) จากสหราชอาณาจักร ได้คิวขึ้นสังเวียนทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 3 จาก “ฮิโรกิ อากิโมโตะ” นักสู้ฟอร์มแรงจากแดนปลาดิบ อดีตเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้ ในศึก ONE ซามูไร 4 วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. ณ สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
หลังป้องกันตำแหน่งอย่างเหนียวแน่นมาแล้ว 2 ครั้ง “แฮ็กเกอร์ตี” เตรียมบุกแดนปลาดิบเพื่อทำหน้าที่แชมป์โลกอีกครั้ง แต่ภารกิจครั้งนี้แตกต่างกว่าที่เคย เมื่อต้องรับมือ “ฮิโรกิ” อดีตแชมป์โลกรุ่นนี้ที่เฝ้ารอโอกาสทวงคืนบัลลังก์มาตลอด 4 ปี ด้วยดีกรีและประสบการณ์ระดับแชมป์โลกของทั้งคู่ ศึกครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การป้องกันตำแหน่งของราชันคนปัจจุบัน แต่ยังเป็นบทพิสูจน์ว่าใครคือเจ้าของบัลลังก์ตัวจริง
“แฮ็กเกอร์ตี” ผงาดคว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิง รุ่นแบนตัมเวต ที่ว่าง จากการน็อก “ฟาบริซิโอ อานดราเด” อดีตราชัน ONE MMA รุ่นเดียวกัน ในศึก ONE Fight Night 16 เมื่อเดือน พ.ย. 66 ก่อนเดินหน้าป้องกันบัลลังก์ครั้งแรกได้สำเร็จ ด้วยการเอาชนะ “เว่ย รุย” นักสู้เบอร์หนึ่งของกติกาคิกบ็อกซิงจากจีน ในศึก ONE 171 เมื่อเดือน ก.พ. 68
จากนั้น “The General” (ท่านนายพล) รับคำท้าจาก “ยูกิ โยซะ” ผู้ท้าชิงสุดห้าวในศึก ONE ซามูไร 1 เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา แม้ “ยูกิ” จะสร้างปัญหาด้วยอาวุธคาล์ฟคิกอันเฉียบคม แต่สุดท้ายก็ไม่อาจต้านทานการแก้เกมอันยอดเยี่ยมของ “แฮ็กเกอร์ตี” ได้ ครั้งนี้แชมป์โลกจากเมืองผู้ดีต้องพิสูจน์ว่าเขาจะสามารถรั้งบัลลังก์ได้ติดต่อกันอีกครั้งได้หรือไม่ เมื่อต้องเจอกับ “ฮิโรกิ” ที่เคยเป็นเจ้าของเข็มขัดเส้นนี้มาก่อน
สำหรับ “ฮิโรกิ” นักคิกบ็อกซิงสายบู๊อาวุธหนักจนได้รับฉายาว่า “บัวขาว บัญชาเมฆแห่งญี่ปุ่น” เคยครองบัลลังก์จากการเอาชนะ “กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี” ในศึก ONE X เมื่อเดือน มี.ค. 65 ก่อนจะเสียตำแหน่งให้กับ “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” ในการป้องกันแชมป์ครั้งแรก ในศึก ONE 163 เมื่อเดือน พ.ย. ปีเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน “ฮิโรกิ” กลับมาอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงอีกครั้ง หลังเก็บชัยชนะติดต่อกัน 3 ไฟต์ โดยผลงานล่าสุดเอาชนะ “ทาอิมุ ฮิซาอิ” นักชกร่วมชาติ ในศึก ONE ซามูไร 1 ส่งผลให้ความมั่นใจกลับมาเต็มเปี่ยม พร้อมเปิดศึกชิงบัลลังก์กับ “แฮ็กเกอร์ตี” ต่อหน้าแฟนมวยในบ้านเกิด โดยมีเป้าหมายแน่วแน่คือทวงคืนเข็มขัดแชมป์โลกที่เคยเป็นของตัวเองกลับมา