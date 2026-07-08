เก็บเกี่ยวจากยอดฝีมือ! “เดชชวลิต” เผยบทเรียนล้ำค่าหลังซ้อมร่วมกับ “อัสลามจอน”

“เดชชวลิต ซิลค์มวยไทย” ดาวรุ่งวัย 18 ปี จากชลบุรี ได้อาวุธใหม่จากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ฝึกซ้อมร่วมกับ “อัสลามจอน ออร์ติคอฟ” อดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ก่อนนำบทเรียนทั้งหมดมาต่อยอดล่าชัยไฟต์ที่ 5 ติดต่อกัน ในการดวล “ทอม คาสส์” จอมบู๊วัย 26 ปี จากฝรั่งเศส ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในรายการ The Inner Circle 21 ที่จะเปิดฉากขึ้น ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 10 ก.ค. 69 ถ่ายทอดสดเฉพาะสมาชิกทาง Live.ONEFC.com ตั้งแต่เวลา 18.30 - 20.30 น.
ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา “อัสลามจอน” ที่เพิ่งแพ้คะแนนไม่เอกฉันท์ “อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ” จากรัสเซีย ชวดคว้าเข็มขัด ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ที่ว่าง มาครองอย่างน่าเสียดาย ได้มีโอกาสมาเก็บตัวที่ค่ายซิลค์มวยไทย ที่เมืองพัทยาอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ “เดชชวลิต” ได้ใกล้ชิดและรู้ซึ้งถึงระดับฝีมือของ “อัสลามจอน” เป็นอย่างดี
“อัสลามจอน แวะมาเก็บตัวที่ค่ายซิลค์มวยไทยเป็นช่วง ๆ ทำให้เราได้มีโอกาสซ้อมด้วยกันหลายครั้ง สำหรับผม เขาเป็นนักสู้ที่เก่งมาก จุดเด่นคือความเร็วและการออกอาวุธที่เฉียบคม การได้ซ้อมกับนักชกระดับนี้ช่วยให้ผมพัฒนาตัวเองขึ้นเยอะครับ”
“สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเขาคือจังหวะการเข้าทำและการเดินเกมบุกที่คล่องแคล่ว ถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามาก และสามารถนำมาปรับใช้กับการชกของตัวเองได้”
นอกจากนี้การได้เห็น “อัสลามจอน” ได้มีโอกาสขึ้นไปท้าชิงบัลลังก์ ยิ่งเป็นการปลุกไฟในตัวของ “เดชชวลิต” ให้ลุกโชนมากขึ้น ส่งผลให้เจ้าตัวอยากพัฒนาฝีมือเพื่อตามไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นให้ได้
“พอได้เห็นคนที่เคยซ้อมด้วยกันก้าวขึ้นไปชิงแชมป์โลก ก็ยิ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้น ผมรู้ว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้และปรับปรุง แต่ตอนนี้ขอโฟกัสกับการเก็บชัยชนะในไฟต์นี้ก่อน เพื่อเพิ่มโอกาสคว้าสัญญา ONE ให้ได้ครับ”