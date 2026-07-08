ฑูตสัมพันธ์ไอซ์ฮอกกี้ไทย-จีน เตรียมขยายความร่วมมือระยะยาว

จุดเริ่มต้นในการส่งนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยกลุ่มเล็ก ๆ ไปสัมผัสสภาพแวดล้อมการฝึกซ้อมที่เข้มข้น พัฒนาไปสู่ความร่วมมือด้านฮอกกี้น้ำแข็งระหว่างประเทศไทยและมณฑลเฮยหลงเจียง
ตัวแทนสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยเข้าพบสมาคมภราดรภาพไทย–จีน เพื่อกล่าวขอบคุณในการเชื่อมความร่วมมือกับฝ่ายจีนในการนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยหญิงเดินทางไปเมืองฉีฉีฮาร์ ระหว่างวันที่ 3 ถึง 16 กรกฎาคม 2569
ซึ่งได้มีการพูดคุยถึงความร่วมกับทางมณฑลเฮยหลงเจียง โดยผ่านสมาคมภราดรภาพไทย–จีน มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงได้ดำเนินโครงการในรูปแบบ Training and Exchange Program การฝึกซ้อมบนน้ำแข็ง การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย การฝึกซ้อมร่วมกับนักกีฬาท้องถิ่น ด้วยในครั้งนี้เป็นโครงการนำร่อง ทางจึงได้กำหนดนักกีฬาหญิงจำนวนจำกัด เพื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยสู่ความร่วมมือที่จะมีขึ้นในอนาคต
สมาคมฯ ใช้กลุ่มนักกีฬาทีมชาติไทยหญิงชุดชิงแชมป์ดิวีชัน3กรุ๊ปเอเป็นฐานของโครงการ อีกทั้งเป็นไปตามความสมัครใจและความพร้อมของนักกีฬาที่สามารถทนต่อแรงกดดันที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
ทางสมาคมฯ ย้ำว่าโครงการนี้ไม่ใช่การคัดเลือกทีมชาติชุดใหม่ แต่เป็นโครงการนำร่องที่มีเป้าหมาย pilot exchange program เพื่อนำผลการฝึกและประสบการณ์กลับมาวางระบบการฝึกซ้อมมาพัฒนานักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งในประเทศไทย
หลังจบโครงการ สมาคมฯ เตรียมหารือ ขยายความร่วมมือกับมณฑลเฮยหลงเจียงในระยะยาว พร้อมทั้งต้องการจัดทำ MOU การแข่งขันกระชับมิตรอย่างเป็นทางการในประเทศไทย การแลกเปลี่ยนผู้ฝึกสอน การพัฒนาเยาวชน และความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
โครงการนำร่องในครั้งนี้ จากนักกีฬา 12 คน เป็นการสร้างโอกาสให้นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนอื่นๆ มีเส้นทางพัฒนาที่ชัดเจนและต่อเนื่องมากขึ้น