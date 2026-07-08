ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ฟันฉับ ฝรั่งเศสเต็ง 1 คว้าแชมป์โลก ตามด้วยสเปน, อังกฤษ และอาร์เจนตินา

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ยก ฝรั่งเศส เป็นเต็ง 1 ในการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2026 หลังทำผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้สุดแจ่ม ชนะรวด 5 นัด แถม คิลิยัน เอ็มบัปเป้ กำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์ม ยิ่งไปกว่านั้น เส้นทางในรอบ 8 ทีมสุดท้ายพวเขาถูกจับคู่ให้เจอกับ โมร็อกโก ซึ่งเมื่อเทียบความสมบูรณ์ของขุมกำลังเชิงลึกแล้ว สื่อต่างประเทศมองว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าในทุกมิติ
ด้านสเปน รั้งเต็ง 2 หลังจากโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์ยุโรป และสร้างสถิติเป็น ทีมเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ยังไม่เสียประตูให้ใครเลย โดยระบบการเล่นของสเปนถูกยกย่องว่ามีความสมดุลและแน่นอนที่สุดในบรรดา 8 ทีมที่เหลือรอด โดยมีอังกฤษ รั้งเต็ง 3
ส่วนแชมป์เก่า อาร์เจนตินา อยู่เต็ง 4 แม้ ลิโอเนล เมสซี่ จะระเบิดฟอร์มพังประตูจนขึ้นนำเป็นดาวซัลโวเดี่ยวที่ 8 ประตู แต่ภาพรวมของทัพฟ้าขาวกลับเล่นได้ค่อนข้างทุลักทุเล เกือบเอาตัวไม่รอดจากอียิปต์ในรอบที่ผ่านมา ส่งผลให้อันดับเต็งแชมป์ล่วงลงมาอยู่เต็ง 4
สำหรับคลังข้อมูลสถิติฟุตบอลระดับโลกอย่าง ออปต้า เปิดเผยตัวเลขคาดการณ์โอกาสคว้าแชมป์ล่าสุดของทั้ง 8 ทีม ซึ่งคำนวณโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ผ่านการประมวลผลฟอร์มการเล่นล่าสุด สายการแข่งขัน และสถิติเชิงลึก ผลลัพธ์ มีดังนี้
เต็ง 1 : ฝรั่งเศส โอกาสคว้าแชมป์ 27.13%
เต็ง 2 : สเปน โอกาสคว้าแชมป์ 22.07%
เต็ง 3 : อังกฤษ โอกาสคว้าแชมป์ 17.03%
เต็ง 4 : อาร์เจนตินา โอกาสคว้าแชมป์ 14.64%
ส่วนกลุ่มม้ามืด เต็ง 5-8 ไล่เรียงกัน มีดังนี้ นอร์เวย์ 6.61%, โมร็อกโก 4.15%, เบลเยียม 3.80% และ สวิตเซอร์แลนด์ 3.46%