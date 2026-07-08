ยัดห่วงโผแบ่งสายเดือด 91 ทีมชิงแชมป์ IYBC 2026

การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026(INTERNATIONAL YOUTH BASKETBALL CHAMPIONSHIPS 2026 – IYBC 2026) ครั้งที่ 4 เปิดโผ แบ่งสายการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พร้อมนับถอยหลังสู่ศึกดวลความสามารถของนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนจากทั่วเอเชียและโอเชียเนีย ระหว่างวันที่ 24–28 กรกฎาคม 2569 ณ โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา วิทยาเขตมีนบุรี (RIS RuamrudeeInternational School – Minburi Campus) และ โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา แผนกสวิส (RIS Swiss Section)
ในการแข่งขันปีนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจาก91 ทีม จาก 12 ประเทศ 1 ดินแดนในอาณัติของสหรัฐอเมริกา และ 2 เขตบริหารพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ กวม (สหรัฐอเมริกา), เกาหลีใต้, ไต้หวัน, เนปาล, ฟิลิปปินส์, มองโกเลีย, มาเก๊า(สาธารณรัฐประชาชนจีน), มาเลเซีย, เวียดนาม, ศรีลังกา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) และประเทศไทย นับเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติที่มีจำนวนทีมเข้าร่วมมากที่สุดของภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนียในปีนี้
โดยมีประเภทการแข่งขันดังนี้ ยู 12 ชาย, ยู 14 ชาย, ยู 14 หญิง, ยู 16 ชาย ไดมอนด์, ยู 16 ชาย แพลทินัม, ยู 16 หญิง, ยู 18 ชาย ไดมอนด์, ยู 18 ชาย แพลทินัม และ ยู 18 หญิง โดยไฮไลต์สำคัญของรายการคือการแข่งขัน 4 รุ่นชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ยู 16 ชาย ไดมอนด์, ยู 16 หญิง, ยู 18 ชาย ไดมอนด์ และ ยู 18 หญิง ซึ่งถือเป็นการแข่งขันระดับสูงสุดของรายการและเป็นเป้าหมายสำคัญของทีมชั้นนำจากนานาประเทศ
พิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยพงศ์ พิรุณ เลขาธิการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย (BSAT) เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางผู้แทนทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมลุ้นผลการแบ่งสายอย่างคึกคัก ก่อนที่ทุกทีมจะเดินหน้าเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบ
ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน IYBC 2026
รุ่น ยู 12 ชาย
สาย A : บรอดสตรีท ฟิลิปินาส (ฟิลิปปินส์) ,เดสเซิร์ต วอร์ริเออร์ส บาสเกตบอล อคาเดมี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) , วายบีแอล ไทยแลนด์ (ไทย) ,เอชเอ็นบีเอ (เวียดนาม), โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (ไทย) และ แอร์วัน (อินโดนีเซีย)
สาย B : อาร์ไอเอส (ไทย), แอธลีตส์ อิน แอ็กชัน บาตังกัส(ฟิลิปปินส์), เอสไอเอสบี เมอร์ไลออน (ไทย), สวิช อีลีท (ไทย), โมเวน บาสเกตบอล อคาเดมี อาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) และ คิงส์ บาสเกตบอล อคาเดมี (ศรีลังกา)
รุ่น ยู 14 ชาย
สาย C : วายบีแอล ไทยแลนด์ (ไทย), สวิช อีลีท (ไทย),โรงเรียนมัธยมจินเหอ(ไต้หวัน), โมเวน บาสเกตบอล อคาเดมี อาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)และ คูการ์ อินโดนีเซีย(อินโดนีเซีย)
สาย D : เดสเซิร์ต วอร์ริเออร์ส บาสเกตบอล อคาเดมี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์), แอธลีตส์ อิน แอ็กชัน บาตังกัส (ฟิลิปปินส์),360 ดีกรี (ศรีลังกา), แอร์วัน (อินโดนีเซีย) และ อีบีเอ (ไทย)
สาย E : จักรา ศักติ บาสเกตบอล คลับ (อินโดนีเซีย), อาร์ไอเอส(ไทย), โรงเรียนกรุงเทพ คริสเตียนวิทยาลัย (ไทย), บรอดสตรีท ฟิลิปินาส (ฟิลิปปินส์)และ เว่ยซิน สปอร์ตส์ อคาเดมี (มาเลเซีย)
รุ่น ยู 16 ชาย ไดมอนด์
สาย G : บรอดสตรีท ฟิลิปินาส (ฟิลิปปินส์), บอลลิง ออล เดย์(ไทย), โมดุน วูล์ฟส์ (มองโกเลีย), โรงเรียนมัธยมต้นเทียนมู่(ไต้หวัน) และ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (ไทย)
สาย H : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (ไทย), ซิกลับ ฟิลิปินาส (ฟิลิปปินส์), โมเวน บาสเกตบอล อคาเดมี อาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์), สวิช อีลีท (ไทย) และ โรงเรียนมัธยมจินเหอ(ไต้หวัน)
รุ่น ยู 16 ชาย แพลทินัม
สาย I : โรงเรียนศรีสุวิช (ไทย), อวาลอน ไนท์ส ฮ่องกง (ฮ่องกง),อาร์ไอเอส X เทรลล์ (ไทย), แอธลีตส์ อิน แอ็กชัน บาตังกัส(ฟิลิปปินส์) และ ไฮเทค บาสเกตบอล อคาเดมี (ไทย)
สาย J : อีบีเอ (ไทย), วายบีแอล ไทยแลนด์ (ไทย), เว่ยซิน สปอร์ตส์ อคาเดมี (มาเลเซีย), สยาม แร็พเตอร์ส (ไทย) และ เดสเสิร์ต วอร์ริเออร์ส บาสเกตบอล อคาเดมี (สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์)
รุ่น ยู 18 ชาย ไดมอนด์
สาย K : เทรล ออลสตาร์ส (ไทย), สวิช อีลีท (ไทย), อวาลอน ไนท์ส ฮ่องกง (ฮ่องกง), โมเวน บาสเกตบอล อคาเดมี อาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)และ สยาม แร็พเตอร์ส (ไทย)
สาย L : สตาร์ท อัพ (ไทย), โมดุน วูล์ฟส์ (มองโกเลีย), โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (ไทย), วิทยาลัยบาดุลลา เซ็นทรัล(ศรีลังกา) และ อาร์เอสวาย กรุ๊ป ออฟ คอมพานีส์ (ฟิลิปปินส์)
รุ่น ยู 18 ชาย แพลทินัม
สาย M : เอ็กซ์ไอซี รอยัล เนปาล (เนปาล), คิงส์ บาสเกตบอล อคาเดมี (ศรีลังกา), กลอเรียส (อินโดนีเซีย), โรงเรียนศรีสุวิช (ไทย) และ เดลี พับลิก สคูล คานธีนคร กุจาราต (อินเดีย)
สาย N : วิทยาลัยบาดุลลา เซ็นทรัล (ศรีลังกา), บรอดสตรีท ฟิลิปปินาส (ฟิลิปปินส์), สยาม แร็พเตอร์ส (ไทย), เอกบางปู (ไทย)และ แอลทีซีวีเอส (ไต้หวัน)
รุ่น ยู 14 หญิง
สาย O : โรงเรียนปุยชิง มาเก๊า (มาเก๊า), อีลีท ฟาวน์เดชันส์บาสเกตบอล (ไทย), สติงเรย์ส บาสเกตบอล คลับ (กวม ), สวิชอีลีท (ไทย), ชู (ไทย), โฟร์ เดอะ แล็บ (อินโดนีเซีย) และ เลน อคาเดมี (ไทย)
รุ่น ยู 16 หญิง
สาย Q : เอ็กซ์ไอซี รอยัล เนปาล (เนปาล), เจอาร์ สปอร์ตเทคโปร (ไทย), หนุมาน บาย เอสพีอาร์ซี (ไทย), สติงเรย์สบาสเกตบอล คลับ (กวม), สวิช อีลีท (ไทย), โฟร์ เดอะ แล็บ(อินโดนีเซีย) และ โรงเรียนศรีสุวิช (ไทย)
รุ่น ยู 18 หญิง
สาย S : โรงเรียนมัธยมปุยชิง มาเก๊า (มาเก๊า), อาร์ดีเอส (ไทย),โรงเรียนศรีสุวิช (ไทย), วิทยาลัยบาดุลลา เซ็นทรัล (ศรีลังกา)และ กาน สปอร์ตเทคโปร (ไทย)
สาย T : สวิช อีลีท (ไทย), สติงเรย์ส บาสเกตบอล คลับ (กวม),ทีม
โคเรีย (เกาหลีใต้), ทัชไลน์ บาสเกตบอล อคาเดมี (อินเดีย) และ ซีเอ็มเอ น้อยนพคุณ (ไทย)
ภายหลังการจับสลากแบ่งสายเสร็จสิ้น ทุกทีมต่างเดินหน้าเตรียมความพร้อม เข้าสู่การแข่งขันอย่างเต็มกำลัง โดยแต่ละรุ่นอายุล้วนมีทีมชั้นนำจากหลากหลายประเทศ ร่วมประชันฝีมือ สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานการแข่งขันที่เข้มข้นและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง
IYBC 2026 ยังคงมุ่งมั่นเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาเยาวชนผ่านกีฬา เปิดโอกาสให้นักกีฬาจากนานาประเทศได้แสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างมิตรภาพบนพื้นฐานของน้ำใจนักกีฬา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ พร้อมตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติของภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย และร่วมผลักดันวงการบาสเกตบอลเยาวชน สู่มาตรฐานระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
อนึ่ง รายการนี้ได้รับการอนุมัติจากสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) และได้รับการสนับสนุนจากกรมพลศึกษา,กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย, สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย (BSAT), โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา วิทยาเขตมีนบุรี, โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิส, บริษัท สยาม คานาเดี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด, บริษัท สยามคานาเดี่ยน กูร์เมต์ จำกัด, บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด
, โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน), บริษัท ทาท่า สปอร์ตจำกัด, ดู๊ด สปอร์ต, บริษัท คิงคอง ไทย ทราเวล จำกัด, เครื่องดื่มโพคารี่ สเวท จาก บริษัท โอซูก้า นิวทราซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สวิช สปอร์ต เมนเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท เซเนด้าจํากัด, บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สยามกลอรี่ วู้ดเวิร์ค จำกัด และ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า จากบริษัท สหพัภฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)