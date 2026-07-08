ระบำใต้น้ำ ดันสายเลือดใหม่สู้ศึกเอเชียนเกมส์ 2026 ส่งติวเข้มยุโรป -วางเป้าผลงานต้องดีกว่าเดิม

ทีมระบำใต้น้ำไทย ใช้สายเลือดใหม่ยกชุดลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ส่งทีมไปติวเข้มที่ยุโรป พร้อมสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ใน 3 ประเทศ และกลับมาแข่งขันเอเชียนเอจ กรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่ไทย “โค้ชตึก” ธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมฯ เร่งยกระดับทีมก่อนลุยศึกใหญ่เอเชีย แม้จะลุ้นเหรียญได้ยาก แต่ผลงานต้องดีกว่าเดิม
ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน-4 ตุลาคม 2569 ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น โดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้ง 4 ประเภท คือ ว่ายน้ำ, โปโลน้ำ, กระโดดน้ำ และว่ายน้ำลีลา (ระบำใต้น้ำ)
สำหรับกีฬาว่ายน้ำลีลา(ระบำใต้น้ำ) สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ประกอบด้วย นักกีฬา 13 คน และผู้ฝึกสอน 4 คน ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศอิตาลี 1 เดือน และได้ตระเวนแข่งขันรายการต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะ เทคนิค และความแข็งแกร่งของร่างกายให้พร้อมสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบการแสดงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งทีมไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถคว้าแชมป์ใน 3 ประเทศ ได้แก่ แชมป์ที่เมืองเบรสเซีย ประเทศอิตาลี, แชมป์ศึกชิงแชมป์แห่งชาติของฮังการี และแชมป์ระดับเยาวชนของสวิตเซอร์แลนด์
“โค้ชตึก” ธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การที่สมาคมฯ ส่งนักกีฬาระบำใต้น้ำชุดนี้ไปแข่งที่ยุโรป เพื่อหาประสบการณ์ เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬาดาวรุ่งที่จะเป็นอนาคตของทีมชาติไทยต่อไป หลังจากนี้สมาคมฯ จะประเมินผลงานอีกครั้งจากการแข่งขันกีฬาทางน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย หรือ เอเชียนเอจ กรุ๊ป แชมเปี้ยนชิพ 2026 ระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2569 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ส่วนในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 สมาคมฯ ตั้งเป้าหมายว่าผลงานจะต้องดีกว่าครั้งที่แล้ว
“โค้ชลูกหว้า” ญาณินี จาตุรงคกุล ผู้ฝึกสอนทีมระบำใต้น้ำ เปิดเผยว่า หลังจบมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อปีที่แล้ว นักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่เลิกเล่นทีมชาติทุกคน ทำให้ต้องขยับรุ่นเยาวชนระดับอายุ 13-15 ปีที่เคยได้แชมป์ซีเอจขึ้นมาเล่นชุดใหญ่และได้ฝึกซ้อมเตรียมทีมมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่สระว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ต่อเนื่อง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเอจ กรุ๊ป ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อที่จะได้เห็นการเล่นของทีมระดับเอเชีย เพราะการแข่งขันระบำใต้น้ำ จะต้องอาศัยประสบการณ์ความนิ่งและสมาธิ
“สำหรับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ยังไม่สามารถการันตีได้ว่าผลงานจะเป็นอย่างไร เพราะนักกีฬายังขาดประสบการณ์และต้องเรียนรู้จากเกมระดับนานาชาติอีกมาก จึงเป็นเรื่องยากที่จะได้เหรียญรางวัล เพราะมีทั้ง จีน, ญี่ปุ่น, คาซัคสถาน และอีกหลายชาติที่เหนือกว่าไทย แต่โดยรวมแล้วผลงานจะต้องดีกว่าเดิม” ผู้ฝึกสอนทีมระบำใต้น้ำไทย กล่าว