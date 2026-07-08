นับถอยหลัง 17-19 ก.ค.นี้ ! เพซแม็กซ์ มอเตอร์สปอร์ต จัดทัพ Brand ระดับโลก บุก IMPACT Speed Fest

บริษัท เพซแม็กซ์ มอเตอร์สปอร์ต จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์มอเตอร์สปอร์ตชั้นนำระดับโลก เตรียมยกทัพไอเทมอุปกรณ์ขับขี่และเครื่องแต่งกาย Alpinestars, กรองอากาศ Sprint Filter และยางรถจักรยานยนต์ Bridgestone มาให้แฟนๆได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดในงาน Impact Speed Fest วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2569 นี้ ที่ Impact Challenger hall 2 -3
ไฮไลต์สำคัญ คือการเปิดตัว Alpinestars S-R7 หมวกกันน็อกที่ออกแบบมาเพื่อสายสปอร์ต และ Alpinestars S-M3 หมวกกันน็อกสำหรับสาย Off-road ครั้งแรกในเมืองไทย
นอกจากนั้น ภายในบูธยังรวบรวมผลิตภัณฑ์ระดับโลก ทั้งกรองอากาศสมรรถนะสูง Sprint Filter สัญชาติอิตาลี สำหรับรถยนต์ และจักรยานยนต์ รวมถึงยางรถจักรยานยนต์ Bridgestone Battlax พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตลอดทั้งงานและพิเศษสุดๆ ลุ้นรับทองคำ 6 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าในบูธเพซแม็กซ์ มอเตอร์สปอร์ตในวันงาน
IMPACT Speed Fest จึงเป็นอีกหนึ่งงานที่แฟนๆสายซิ่งไม่ควรพลาด โดยเฉพาะผู้ที่กำลังมองหาอุปกรณ์แต่งรถและอุปกรณ์ขับขี่มาตรฐานระดับโลก ซึ่งพร้อมให้คุณได้สัมผัสตัวจริงได้ที่บูธเพซแม็กซ์ มอเตอร์สปอร์ต หมายเลข GF01, IMPACT Challenger Hall 2-3 เมืองทองธานี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ แฟนเพจ Alpinestars Thailand Official, Sprint Filter Thailand, Bridgestone Moto Thailand