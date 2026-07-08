"แซนดี้" ยืนโพเดี้ยม 2 วันซิว 4 รางวัล ฟอร์ด ไทยแลนด์ เรซซิ่ง คว้า 5 ถ้วย สนามสุดหินบางแสน สตรีท เซอร์กิต

ทีมฟอร์ด ไทยแลนด์ เรซซิ่ง หรือ FTR สร้างผลงานสุดเร้าใจในรายการแข่งรถทางเรียบ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ 2026 สนาม 4-5 ณ บางแสน สตรีท เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี ด้วยการคว้า 5 ถ้วยรางวัล จากสนามสุดหินที่เต็มไปด้วยโค้งสุดท้าทายเลียบหาด ท่ามกลางกองเชียร์เกือบ 300 คน ทั้งพนักงานฟอร์ด ลูกค้ารถฟอร์ด และพันธมิตร ที่มาแสดงพลังสีน้ำเงินร่วมเชียร์ทีม FTR อย่างคับคั่งติดขอบสนามในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
สำหรับการแข่งขันสนามที่ 4-5 ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค ขับรถฟอร์ด เรนเจอร์ หมายเลข 3 โชว์ฟอร์มสุดร้อนแรง ยืนโพเดียมทั้ง 2 วัน คว้าไป 4 รางวัล โดยในสนามที่ 4 แม้ต้องออกสตาร์ทจากอันดับรองสุดท้ายที่ 27 หลังจากพบปัญหาทางเทคนิคระหว่างรอบควอลิฟาย อย่างไรก็ดี สภาพพื้นถนนแข่งที่เปียกลื่นหลังฝนที่ตกหนักในช่วงเช้าก่อนเริ่มแข่งก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค ซึ่งแซนดี้อาศัยจังหวะแซงคู่แข่งได้อย่างมีกลยุทธ์ตลอดการแข่ง และโชว์สมรรถนะการเกาะถนนที่แน่นหนึบและเข้าโค้งอย่างเฉียบคมของรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ จนทำให้ทะยานจากอันดับท้าย แซงคู่แข่งขึ้นมาได้ 25 ลำดับ สู่การคว้ารางวัลชนะเลิศในคลาสเอ พร้อมรับรางวัลอันดับที่ 2 Overall สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก ในสนามที่ 5 แซนดี้โชว์ฟอร์มดีไม่มีตก หลังจากออกตัวในกริดที่ 4 แสดงทักษะการขับที่มากประสบการณ์ในการเข้าโค้งของสนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต คว้าไปอีก 2 รางวัล คือ รางวัลที่ 2 ในคลาสเอ และรางวัลที่ 2 Overall
ด้าน บูม-กันตธีร์ กุศิริ ที่ลงแข่งด้วยรถฟอร์ด เรนเจอร์ หมายเลข 18 ทำผลงานรอบควอลิฟายได้ดีที่สุด ออกตัวในสนามที่ 4 ตำแหน่งแรก โชว์ทักษะการขับรถแข่งที่สั่งสมจากสนามระดับโลกและประเทศไทย นำคู่แข่งทั้งตารางอย่างไม่มีหลุดแม้แต่โค้งเดียว แม้จะต้องถ่วงน้ำหนัก 90 กิโลกรัมตามข้อกำหนดของรายการ และทำเวลาได้เร็วที่สุดในสนาม (Best time) ที่ 2:05:483 สร้างเสียงฮือฮาแก่แฟนมอเตอร์สปอร์ตให้ประจักษ์ในความสามารถเป็นอย่างมาก แต่ด้วยความผิดพลาดของระบบเผาไหม้ในสภาพอากาศเย็นชื้นของเช้าวันเสาร์ จึงถูกปรับเพิ่มเวลา ส่งผลให้ตกไปอยู่ในอันดับที่ 6 คลาสเอ และที่ 8 Overall สำหรับสนามที่ 5 หลังบูม-กันตธีร์ออกสตาร์ทจากกริดที่ 8 ก็พบกับอุบัติเหตุหลังประลองความเร็วในสนามแล้ว 8 รอบ และด้วยความท้าทายในการเตรียมความเรียบร้อยของสนาม การแข่งขันจึงจำเป็นต้องยุติลง ก่อนที่จะคว้ารางวัลอันดับที่ 4 ในคลาสเอ ไปครองได้สำเร็จ
สำหรับ เบสท์-ธณพล ชูเจริญผล ที่ลงแข่งด้วยรถฟอร์ด เรนเจอร์ หมายเลข 15 ออกตัวสนามที่ 4 จากตำแหน่งที่ 22 หลังพบอุบัติเหตุระหว่างรอบควอลิฟาย แต่ด้วยสปิริตของทีมพัฒนารถและทีมช่าง ทำให้สามารถปรับจูน พร้อมลงแข่งได้ทัน โดยหลังจากที่ เบสท์-ธณพล กดคันเร่ง โชว์สมรรถนะการเข้าโค้งที่น่าตื่นเต้น แซงคู่แข่งได้ถึง 10 คัน ระหว่างการแข่งเพียง 3 รอบสนาม พุ่งจากอันที่ 22 ไปอยู่ในอันดับที่ 12 ก่อนเสียหลักเล็กน้อยจากคันข้างหน้าและพื้นถนนที่ลื่น สไลด์ชนขอบกำแพงจนต้องขับเข้าพิทไม่สามารถจบการแข่งขันได้ และด้วยความร่วมมืออย่างไม่ย่อท้อของทีมองค์โด้ มอเตอร์สปอร์ต และทีม FTR เบสท์-ธณพล สามารถนำรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ หมายเลข 15 กลับมาออกตัวในลำดับที่ 26 ในสนามที่ 5 พร้อมแสดงฝีมือการขับที่เร้าใจราวสายฟ้าฟาด ไต่อันดับแซงคู่แข่งถึง 15 คัน ก่อนที่การแข่งขันจำเป็นต้องสิ้นสุดลง โดยจบอันดับที่ 9 ในคลาส 10 Overall
“ฟอร์ด ประเทศไทย รู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับผลงานของทีมฟอร์ด ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ถือเป็นบททดสอบสำคัญของทั้งรถ นักแข่ง และทีมงาน ด้วยความท้าทายของโค้งที่ซับซ้อนและสภาพพื้นถนนที่คาดการณ์ได้ยาก ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงสปิริตของการทำงานเป็นทีม ตั้งแต่การปรับจูนรถอย่างลงตัว และทักษะการขับระดับสูงของนักแข่ง ซึ่งไม่เพียงเป็นชัยชนะของทีมแข่งเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำสมรรถนะของรถฟอร์ด เรนเจอร์ เครื่องยนต์ วี6 ทรงพลัง ที่ถ่ายทอดดีเอ็นเอความแกร่งเดียวกับที่อยู่ในรถฟอร์ด ที่ลูกค้าใช้ในชีวิตประจำวัน” นายรัฐการ จูตะเสน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ดประเทศไทย กล่าว