ปลุกตำนานการละเล่นยุค 80 “ตุ๊กตุ่นทอยเส้นและหมากเก็บ” เปิดศึกภูเก็ตค้นหาฮีโร่แห่งอันดามัน

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต จับมือ มูลนิธิดั่งพ่อสอน พร้อมด้วย เครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมสืบสานและผลักดันวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านไทย “JUNGCEYLON HEROES BATTLE PHUKET 2026” มหกรรมการแข่งขัน การละเล่นพื้นบ้านไทยประยุกต์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในจ.ภูเก็ต โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 19 ก.ค. 69 ณ โซนเดอะโบทานิกา ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต
ครั้งแรก! กับการแข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน “ระดับตำนาน สู่เวทีร่วมสมัย” กับ “JUNGCEYLON HEROES BATTLE PHUKET 2026: Heritage of Andaman” มหกรรมการแข่งขันกีฬาละเล่นไทยสนามภูเก็ต เปิดศึกเมืองท่า ค้นหาฮีโร่แห่งอันดามัน การแข่งขันตุ๊กตุ่นทอยเส้นและหมากเก็บสปีชชาเลนจ์” ภายใต้แคมเปญ “HEROES BATTLE THAILAND ศึกฮีโร่ ละเล่นไทย ปี 3
สนามแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในจ.ภูเก็ต ที่ผสานการละเล่นไทยเข้ากับ “มิติแห่งการท่องเที่ยว” พร้อมเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้สัมผัสกับประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านไทยร่วมสมัย พร้อมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ให้ประจักษ์ต่อสายตานักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
กิจกรรมที่มุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและการศึกษา (Education & Youth Development CSR) สร้างพื้นที่เยาวชน โดยตัวแทนทีมเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 32 ทีม จาก 29 โรงเรียนทั่วทั้งเกาะภูเก็ต เพื่อเฟ้นหาตัวแทนทีมเยาวชนจ.ภูเก็ต พร้อมมอบทุนการศึกษาสนับสนุนในระดับประเทศต่อไป
พบกับการแสดงจาก “เก่ง ธชย” ศิลปินหัวใจทศกัณฐ์ กับเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่โดดเด่นพร้อมการรวมตัวของศิลปิน นักพากย์ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ผู้คร่ำหวอดในวงการการละเล่นพื้นบ้านไทยประยุกต์
การแข่งขัน “JUNGCEYLON HEROES BATTLE PHUKET 2026” จัดขึ้นภายใต้โครงการ “ละเล่นไทย” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน เกิดความความกล้าแสดงออก พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและความฉลาด ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily Kinesthetic Intelligence) ของเยาวชน ผ่านการประยุกต์ใช้การละเล่นพื้นบ้านอย่างสร้างสรรค์สู่เวทีระดับประเทศ โดยที่ผ่านมาโครงการได้มีการจัดกิจกรรม HEROES BATTLE THAILAND ต่อเนื่องมาถึง 2 ปี โดยในปีนี้ ได้สานต่อความสำเร็จด้วยการจัดการแข่งขัน JUNGCEYLON HEROES BATTLE PHUKET 2026 การแข่งขันตุ๊กตุ่นทอยเส้นและการแข่งขันหมากเก็บแบบทีมอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยแนวคิด “From Regions to Legends” เพื่อร่วมส่งเสริมและผลักดันการละเล่นพื้นบ้าน พร้อมสร้างพื้นที่ให้เยาวชนออกมาทำกิจกรรมทางกาย ผ่านวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านในรูปแบบการแข่งขันร่วมสมัย เพื่อค้นหาตัวแทนเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ทีมตัวแทนจังหวัดภูเก็ต ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศ “ละเล่นไทยเฟสติวัล” ชิงเงินรางวัลและถ้วยกิตติมศักดิ์จากศิลปินแห่งชาติ ณ สนามกรุงเทพฯ ในวันที่ 21 - 22 พ.ย. 69 ต่อไป
สำหรับการแข่งขันสนามภูเก็ต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันตุ๊กตุ่นทอยเส้นแบบทีม และการแข่งขันหมากเก็บสปีชชาเลนจ์ การแข่งขันตุ๊กตุ่นทอยเส้นแบบทีม จะประกอบไปด้วย 2 รุ่น ได้แก่ “New Hero” รุ่นทีมเยาวชนตัวแทนโรงเรียนอายุระหว่าง 7-12 ปี และ “The Legend” รุ่นกิตติมศักดิ์ (ตัวแทนองค์กรและสื่อมวลชน จ.ภูเก็ต) พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน อาทิ บูธกิจกรรมย้อนวัย, การแสดงดนตรีไทยประยุกต์จากเยาวชน, “การแสดงยักษ์ประเทศไทย” สุดตระการตา จากศิลปินหัวใจไทย “เก่ง ธชย” และการรวมตัวครั้งสำคัญของเหล่าศิลปิน นักพากย์ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ ดีเจพล่ากุ้ง, ตัวยุ่ง เพลินดี, พี่กรี - โกรกกราก การ์ตูน, ป๋าเอ็กซ์ - ATAKITO และคุณพระเชี่ยว จากรายการ “คุณพระช่วย” ที่มาร่วมสร้างสีสันให้สนุกมากยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 - 19 ก.ค. 69 ณ โซนเดอะโบทานิกา ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Heroes Battle Phuket และ Jungceylon Fanpage