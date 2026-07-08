"ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" ฟอร์มดีต่อเนื่อง! เก็บแต้มทุกเรซ รั้งอันดับ 9 ตารางคะแนนสะสมโลก ศึก เอฟไอเอ็ม โมโต จูเนียร์ 2026

"ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ นักบิดดาวรุ่งจาก “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ทำผลงานเก็บคะแนนสะสมได้ทั้งสองเรซในศึกเอฟไอเอ็ม โมโต จูเนียร์ 2026 คลาส โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ สนามที่ 3 เฆเรซ ราวด์ ณ เซอร์กีโต เด เฆเรซ-อังเคล นิเอโต ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2026 ที่ผ่านมา
โดยสนามนี้ นักบิดดาวรุ่งไทยออกสตาร์ตจากกริดที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม เรซแรกเกิดธงแดงขึ้นตั้งแต่รอบแรก และเมื่อการแข่งขันกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งก็ลดจำนวนรอบลงจาก 15 เหลือ 10 รอบสนาม "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" ต้องพบกับสถานการณ์สุดท้าทายก่อนจะจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 10 เก็บคะแนนสะสมไป 6 คะแนน จากนั้นในเรซที่ 2 นักบิดดาวรุ่งไทยสามารถยกระดับผลงานจบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 6 เก็บคะแนนเพิ่มไปอีก 10 คะแนน
หลังการแข่งขันสนามที่ 3 "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์" สร้างผลงานเก็บคะแนนสะสมได้ครบทั้ง 5 เรซจาก 3 สนาม โดยมีคะแนนสะสมรวม 39 คะแนน รั้งอันดับที่ 9 จากนักแข่งทั้งหมด 35 คน ลุ้นสร้างผลงานต่อในฤดูกาลนี้
ศึกเอฟไอเอ็ม โมโต จูเนียร์ 2026 คลาส โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ สนามถัดไปจะทำการแข่งขันกันที่ เซอร์กิต เดอ เนอแวร์ มาญี-กูร์ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคมนี้
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