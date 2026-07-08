สาวไทยสุดต้านพ่ายสหรัฐฯ 3 เซตรวด เปิด VNL สนามสุดท้าย

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ ลีก 2026 (VNL 2026) สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2569 ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ทีมนักตบสาวไทย อันดับ 21 ของโลก ที่มีอยู่ 9 แต้ม อยู่อันดับ 14 ของรายการ ประเดิมสนามพบกับ สหรัฐอเมริกา อันดับ 4 ของโลก ที่มี 20 แต้ม อยู่ในอันดับ 1
แมตช์นี้ "โค้ชอ๊อต" เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ส่งผู้เล่น 6 คนแรกประกอบด้วย ณัฏฐณิชา ใจแสน, อัจฉราพร คงยศ, ทัดดาว นึกแจ้ง, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ศศิภาพร จันทวิสูตร, แก้วกัลยา กมุลทะลา และ ตัวรับอิสระ ปิยะนุช แป้นน้อย ในขณะที่ สหรัฐอเมริกา นำมาโดย จอร์ดิน พอลเตอร์ กัปตันทีม และ จอร์แดน ทอมป์สัน ดาวตบของทีม
เริ่มเซตแรก ทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสนุกสูสี พิมพิชยา ก๊กรัมย์ และ ศศิภาพร จันทวิสูตร ช่วยกันตบทำแต้มได้ดี แต่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกา จอร์แดน ทอมป์สัน ตบทำแต้มได้อย่างต่อเนื่อง จนสุดท้ายทีมสาวไทย แพ้ไปก่อน 21-25
จากนั้นในเซต 2 สาวอเมริกัน ยังทำเกมบุกได้อย่างหนักหน่วง เอเวอรี สกินเนอร์ และ จอร์แดน ทอมป์สัน ตบทำแต้มได้ดี ในขณะที่ทีมสาวไทยพยายามสู้เต็มที่ แต่ยังแพ้ไปอีก 18-25, เซตที่ 3 สาวไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ แต่ยังแพ้เกมบุกที่ดุดันของสหรัฐอเมริกา จนแพ้ไปอีก 20-25
สรุป ทีมนักตบสาวไทย แพ้ สหรัฐอเมริกา 0-3 เซต 21-25, 18-25, 20-25 ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นส์ลีกเมื่อรวมกับสองสนามที่ผ่านมา ชนะ 2 นัด แพ้ 7 นัด มี 9 แต้ม อยู่อันดับ 14
ส่วน สหรัฐอเมริกา ทำผลงาน ชนะ 8 แพ้ 1 มี 23 แต้ม นำเป็นจ่าฝูงต่อไป ส่วนผลอีกคู่ ตุรกี ชนะ โปแลนด์ 3-1 เซต 27-25, 20-25, 25-19, 25-19
สำหรับนัดต่อไป ทีมนักตบสาวไทย จะพบกับ ญี่ปุ่น ทีมอันดับ 6 ของโลก วันที่ 9 ก.ค. เวลา 17.20 น.