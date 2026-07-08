ไอโอซี มีมติยกเลิกการระงับคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซีย เป็นการชั่วคราวแล้ว

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ เผย ไอโอซี มีมติยกเลิกการระงับคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวแล้ว ดังนั้นข้อแนะนำต่อสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเข้าร่วมของนักกีฬารัสเซีย จึงไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซีเมมเบอร์ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารของไอโอซี ได้มีมติยกเลิกการระงับสถานภาพของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซีย เป็นการชั่วคราวแล้ว หลังจากที่มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2023
การตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นภายหลังการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยคณะกรรมาธิการฝ่ายกฎหมายของไอโอซี ซึ่งพบว่าคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซีย ไม่ได้นับรวมองค์กรกีฬาในระดับภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อำนาจการกำกับดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติของยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกอีกต่อไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซีย ยังได้ยืนยันว่าจะไม่ดำเนินกิจกรรมใดๆ ในดินแดนดังกล่าว ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหารของไอโอซี จะยังคงติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซีย ในดินแดนเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินมาตรการเพิ่มเติมหากเห็นว่ามีความจำเป็น
สรุปประเด็นสำคัญในการพิจารณาของไอโอซีในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของไอโอซี ได้ยกเลิกการระงับสมาชิกภาพของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราว, คณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซีย จะไม่รับองค์กรกีฬาภูมิภาคใด ๆ ในดินแดนที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของคณะกรรมการโอลิมปิกยูเครนเป็นสมาชิกอีกต่อไป, เงื่อนไขการเข้าร่วมที่แนะนำสำหรับนักกีฬาและทีมรัสเซีย รวมถึงมาตรการป้องกันต่าง ๆ จะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป
นักกีฬารัสเซียทุกคนที่กลับมาแข่งขันในระดับนานาชาติจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามที่เกี่ยวข้อง, ไอโอซีจะไม่จัดการแข่งขันของไอโอซีในรัสเซีย หรือเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรัสเซียเข้าร่วมการแข่งขันของไอโอซี, ไอโอซีจะตัดสินใจเกี่ยวกับการแสดงธงชาติรัสเซีย เพลงชาติ สี หรือสัญลักษณ์ใดๆ ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในเวลาที่เหมาะสม และไอโอซียังคงยืนหยัดเคียงข้างชุมชนโอลิมปิกของยูเครน