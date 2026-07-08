แฟนทีมชาติไทยรอเชียร์​ ช้างศึกประกาศ 25 แข้งทำศึกอาเซียนฮุนไดคัพ 2026

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 25 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 (ASEAN HYUNDAI CUP 2026) ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2569 ภายใต้การคุมทัพของ "แอนโธนี ฮัดสัน" หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษ
สำหรับทัวร์นาเมนต์ดังกล่าว เป็นเกม FIFA International 'A' Match และจะมีการนับคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้ง ในช่วงการแข่งขันนอกปฏิทินฟีฟ่า เดย์ ซึ่งในรอบแบ่งกลุ่ม จะนำทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่ม ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ต่อไป
รายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทย ทั้ง 25 คน มีดังนี้
ผู้รักษาประตู
1. กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล สโมสร ราชบุรี เอฟซี
2. กรกฏ พิพัฒน์นัดดา สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด
3. ฉัตรชัย บุตรพรม สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
กองหลัง
4. ชัยพล อดทน สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
5. ณัฐพงษ์ สายริยา สโมสร ชลบุรี เอฟซี
6. นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
7. พรรษา เหมวิบูลย์ สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
8. พิชิตชัย เศียรกระโทก สโมสร อยุธยา ยูไนเต็ด
9. มานูเอล ทอม เบียรห์ สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
10. วาริส ชูทอง สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
11. วันชัย จารุนงคราญ สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
12. อดิศร พรหมรักษ์ สโมสร ราชบุรี เอฟซี
13. อูแซมมา เทียงคาม สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
กองกลาง
14. คคนะ คำยก สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด
15. ชวัลวิทย์ แซ่เล้า สโมสร พราม แบงค็อก
16. ทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร สโมสร ราชบุรี เอฟซี
17. ปกเกล้า อนันต์ สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
18. พิชา อุทรา สโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด
19. วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
20. สารัช อยู่เย็น สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
21. เสกสรรค์ ราตรี สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
กองหน้า
22. เจะฮานาฟี มามะ สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี
23. ธีรศักดิ์ เผยพิมาย สโมสร การท่าเรือ เอฟซี
24. พาตริก กุสตาฟส์สัน สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด
25. ยศกร บูรพา สโมสร ชลบุรี เอฟซี
ทั้งนี้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว จะต้องเดินทางมารายงานตัวที่ โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เวลา 12.00 น. และทำการฝึกซ้อมในช่วงเย็นที่ บีจี เทรนนิ่ง เซนเตอร์
โปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี ของทีมชาติไทย มีดังนี้
สปป.ลาว พบ ไทย วันที่ 25 กรกกฎาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก 16
ไทย พบ มาเลเซีย วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
ฟิลิปปินส์ พบ ไทย วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ที่สนามกีฬานิว คลาร์ก ซิตี้ แอธเลติก
ไทย พบ เมียนมา วันที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
สำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันแบบเหย้า-เยือน โดยรอบรองชนะเลิศ แข่งขันวันที่ 15-16 สิงหาคม 2569 และ 18-19 สิงหาคม 2569 ส่วนรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันวันที่ 22 สิงหาคม และ 26 สิงหาคม 2569 ทุกนัดถ่ายทอดสดทาง : แอปพลิเคชั่น TrueVisions Now