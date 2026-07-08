อาดิดาส คลอด "TRIONDA FINAL" ลูกฟุตบอลรอบชิงเวิลด์คัพ

อาดิดาส เผยโฉมลูกฟุตบอล TRIONDA FINAL ที่จะนำมาใช้ในการแข่งขัน FIFA World Cup 26™ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงอันดับ 3 และรอบชิงชนะเลิศ เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติ
ลูกฟุตบอล TRIONDA FINAL มีการปรับดีไซน์จากลูกฟุตบอล TRIONDA ที่เปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคม 2025 โดยยึดตามโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน จึงทำให้การแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้มีการเปลี่ยนลวดลายของลูกฟุตบอลที่จะใช้ในช่วงท้ายการแข่งขัน แทนที่จะปรับเปลี่ยนเพียงแค่เฉดสีเหมือนในอดีตที่ผ่านมา
การออกแบบของ TRIONDA FINAL ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของการเดินทางสู่เป้าหมายสูงสุดของทุกทีมชาติ ตัวลูกบอลมีความโดดเด่นจากการใช้สีทอง ซึ่งแสดงถึงถ้วยแชมป์ประจำการแข่งขัน FIFA World Cup™ ตัดกับสีดำที่ช่วยทำให้ลูกฟุตบอลดูพิเศษยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขัน นอกจากนี้ ลูกฟุตบอลยังถูกแต่งเติมด้วยสีชมพูและสีแดง เพิ่มความมีชีวิตชีวา ซึ่งสอดคล้องกับสีของรองเท้าฟุตบอลของอาดิดาส ที่เหล่านักฟุตบอลระดับโลกสวมใส่ลงสู่สนามแข่งขัน
นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดพิเศษของลูกฟุตบอล TRIONDA FINAL ตรงที่ดีไซน์ตัวอักษรที่โดดเด่นที่แฝงอยู่ในลายกราฟิกของลูกฟุตบอล ซึ่งก็คือชื่อเมืองทั้ง 4 แห่ง ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันช่วงสุดท้าย ได้แก่ ดัลลัส, แอตแลนตา, ไมอามี และนิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ ขณะที่เมืองเจ้าภาพอื่น ๆ ถูกนำไปใส่ไว้ในลวดลายสามเหลี่ยมรอบลูกฟุตบอล สะท้อนเส้นทางการแข่งขันจากหลากหลายเมืองสู่เวทีชี้ชะตาแชมป์โลก
ลูกฟุตบอล TRIONDA FINAL ยังคงมีการใช้โครงสร้างและรูปทรงชิ้นส่วนแบบ 4 แผ่น รวมถึงโครงสร้างพื้นผิวแบบเดียวกับลูกฟุตบอล TRIONDA ทุกประการ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในการแข่งขันตั้งแต่นัดเปิดสนามจนถึงตอนสิ้นเสียงนกหวีดสุดท้ายของฟุตบอลโลก โดยโครงสร้างของลูกฟุตบอลถูกออกแบบให้มีร่องที่ลึกและมีผิวสัมผัสตามจุดต่างๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์และความมั่นคงในการลอยตัวของลูกฟุตบอล นอกจากนี้ TRIONDA FINAL ยังมาพร้อมกับวิวัฒนาการล่าสุดของเทคโนโลยี adidas Connected Ball Technology ซึ่งจะส่งข้อมูลของลูกบอลที่แม่นยำแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยให้ทีมผู้ตัดสินสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยยกระดับการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลเชิงสถิติในเกมฟุตบอลยุคใหม่
ลูกฟุตบอล TRIONDA FINAL วางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ในราคา 5,000 บาท ที่ อาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์, อาดิดาส แอปพลิเคชัน, อาดิดาส ออนไลน์ สโตร์ www.adidas.co.th ช่องทาง LINE: @adidasthailand ร้านอาริ ฟุตบอล และร้านค้าอุปกรณ์กีฬาชั้นนำทั่วประเทศที่ร่วมรายการ
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