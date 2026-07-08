โค้ชอียิปต์ฉะฟีฟ่าเดือด เขียนบทอุ้มเมสซี่และอาร์เจนฯ ลั่นล็อคผล-จัดฉากเพื่อการตลาด

ฮอสซัม ฮัสซัน เฮดโค้ชทีมชาติอียิปต์ ฟิวส์ขาดเปิดหน้าฉะเดือด สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) และทีมผู้ตัดสินอย่างรุนแรง หลังจบแมตช์ที่ทีม "มัมมี่" พลิกพ่าย อาร์เจนตินา ไปอย่างน่ากังขา 2-3 ตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026 โดยเขาตราหน้าทัวร์นาเมนต์นี้ว่า "ขาดความยุติธรรม" และเชื่อว่ามีความพยายามล็อกผลการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจและการตลาด เพื่อดึงให้ ลิโอเนล เมสซี และทีมฟ้าขาวอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ต่อไปให้นานที่สุด
ชนวนเหตุความเดือดดาลครั้งนี้เกิดขึ้นจากจุดเปลี่ยนสำคัญในเกม ซึ่งอียิปต์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและออกนำไปก่อนถึง 2-0 ทว่ากลับเจอการตัดสินที่ค้านสายตาหลายจังหวะ ทั้งการถูก VAR ริบประตู รวมถึงช็อตปะทะในเขตโทษช่วงท้ายเกมที่ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ โดนทำฟาวล์อย่างชัดเจน แต่ผู้ตัดสินกลับเมินให้จุดโทษ ก่อนที่อาร์เจนตินาจะใช้จังหวะสวนกลับเร็วนั้นพังประตูชัยในนาทีบาป
กุนซือระดับตำนานของอียิปต์ทิ้งท้ายด้วยความผิดหวังอย่างรุนแรง โดยประกาศกร้าวว่าจะบอยคอตต์และ ไม่ขอเปิดทีวีดูการแข่งขัน นัดที่เหลือในฟุตบอลโลกหนนี้อีกต่อไป