สวิตเซอร์แลนด์ดวลฎีกาดับโคลอมเบีย ลิ่วชนอาร์เจนตินา รอบก่อนรองฯบอลโลก 2026

สวิตเซอร์แลนด์ เช็คอินที่นั่งสุดท้ายรอบก่อนรองชนะเลิศ ฟุตบอลโลก 2026 ด้วยการดวลฎีกาเอาชนะโคลอมเบีย 4-3 หลังเสมอกันในเวลาปกติและช่วงต่อเวลา 0-0 โดยจะเข้าไปเจอกับ อาร์เจนตินา แชมป์เก่า ที่เบียดชนะอียิปต์ มา 3-2
ขุนพลแดนนาฬิกาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลโลก ได้เป็นครั้งที่ 4 โดยถือเป็นการกรุยทางเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายอีกครั้งในรอบ 72 ปีด้วย หลังทำได้ในครั้งล่าสุดเมื่อปี 1954 ซึ่งพวกเขาเป็นเจ้าภาพ
สำหรับในรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 ได้ครบ 8 ทีมเข้ามาดวลแข้ง โดยโปรแกรมแข่งขันมีดังนี้
วันศุกร์ 10 ก.ค.69 เวลา 03.00 น. (ช่วงดึกวันพฤหัสฯ)
ฝรั่งเศส พบ โมร็อคโก
วันเสาร์ 11 ก.ค.69 เวลา 02.00 น. (ช่วงดึกวันศุกร์)
สเปน พบ เบลเยียม
วันอาทิตย์ 12 ก.ค.69 เวลา 04.00 น. (ช่วงดึกวันเสาร์)
นอร์เวย์ พบ อังกฤษ
วันอาทิตย์ 12 ก.ค.69 เวลา 08.00 น.
อาร์เจนตินา พบ สวิตเซอร์แลนด์
ขอบคุณภาพ : FIFA