ดาวยิงอียิปต์ฟิวส์ขาดซัดฟีฟ่า อุ้มอาร์เจนฯปล้นชัยหน้าด้านๆ ลั่นทัวร์นาเมนต์นี้ล็อคผลไว้หมดแล้ว

วงการฟุตบอลโปร่งใสจริง หรือแค่บทละครที่เขียนไว้แล้ว? ล่าสุดมีประเด็นร้อนที่ทำเอาชาวเน็ตหยิบมาม่ามาต้มแทบไม่ทันในเกมฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีมสุดท้ายที่ อาร์เจนตินา พลิกนรกแซงชนะ อียิปต์ ไปแบบเหลือเชื่อ 3-2
ดราม่าที่เดือดกว่าผลสกอร์ คือ บทสัมภาษณ์แบบระเบิดพลีชีพ ของ มูสตาฟา ซิโก้ กองหน้าฮีโร่ของอียิปต์ ที่ออกมาร้องไห้โฮกลางไมค์สด พร้อมทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ใส่ฟีฟ่าและทัพฟ้าขาวตรงๆ ว่า
"ผู้ตัดสินแม่_*งโคตรไร้ความยุติธรรม ความอยุติธรรมมันชัดเจนเกินไป พวกเขาจงใจทำลายความทุ่มเทของคนทั้งประเทศอียิปต์
เออ ยินดีด้วยนะอาร์เจนตินากับถ้วยแชมป์โลกใบนี้ ยินดีด้วยจริงๆ พวกเรา (ทีมอื่น) ไม่ต้องลงไปแข่งอะไรกันแล้วล่ะ พอเหอะ ทัวร์นาเมนต์นี้มันถูกล็อกผลและกำหนดทิศทางให้เดินไปหาอาร์เจนตินาอยู่แล้วตั้งแต่แรก”
ทันทีที่ “ซิโก้” พูดคำว่า "ทัวร์นาเมนต์นี้ถูกล็อกผลไว้แล้ว" สัญญาณถ่ายทอดสดการสัมภาษณ์ของสถานีโทรทัศน์ก็ถูกตัดบทไปทันที
เหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้แฟนบอลทั่วโลกมองว่ามีความผิดปกติ และพากันเข้ามาถกเถียงอย่างรุนแรง บ้างก็เห็นใจอียิปต์ที่โดนพิษ VAR เล่นงาน แต่แฟนบอลทัพฟ้าขาวก็ตอกกลับว่ามันคือการฟาวล์ที่ชัดเจน และอียิปต์แค่พาลเพราะรักษาสกอร์นำไม่ได้เอง
งานนี้บอกเลยว่าฟีฟ่านั่งไม่ติดแน่! บทสัมภาษณ์ท้าทายอำนาจมืดขนาดนี้ และคาดว่า “ซิโก้” อาจเจอโทษแบนยาวและค่าปรับมหาศาลจากการสัมภาษณ์โจมตีรุนแรงครั้งนี้