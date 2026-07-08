เกมคัมแบ็คแห่งฟุตบอลโลก “เมสซี่” ปลุกแชมป์เก่าจากขุมนรก ตาม 0-2 พลิกชนะอียีปต์ 3-2 ลิ่ว 8 ทีม

นับเป็นสุดยอดเกมคัมแบ็คที่น่าจดจำเกมหนึ่งในฟุตบอลโลก ก็ว่าได้ เมื่อ อาร์เจนตินา แชมป์เก่า ของ ลิโอเนล เมสซี่ กลับจากขุมนรก พลิกสถานการณ์จากที่ตามหลัง 0-2 มารัวยิงคืน 3 ประตูรวด ในช่วง 11 นาทีสุดท้าย แซงชนะอียิปต์ 3-2 แบบที่โลกต้องจารึก ในแมตช์รอบ 16 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลโลก 2026
ลิโอเนล เมสซี่ ยังคงโชว์ความเป็นโกสต์ ยิงอีก 1 ขยับนำดาวซัลโวบอลโลก 2026 แบบเดี่ยวๆที่ 8 ประตู โดยถือเป็นชัยชนะที่ตอกย้ำความยอดเยี่ยมของแชมป์เก่า และพิสูจน์หัวใจความเป็นนักสู้ของแข้งฟ้า-ขาวได้ดีว่า ตราบใดที่เสียงนกหวีดยังไม่ดัง อย่าเพิ่งยอมแพ้และหมดหวัง
เกมนี้เริ่มมา 15 นาที อียิปต์ช็อกโลก นำ 1-0 ยาสเซอร์ อิบราฮิม จะโหม่งเต็มศีรษะส่งบอลตุงตาข่าย
นาที 18 ลิโอเนล เมสซี ซัดจุดโทษแต่ถูก มอสตาฟา โชเบียร์ พุ่งเซฟเอาไว้ได้ อียิปต์ยังนำ 1-0 ช่วงเวลาที่เหลืออาร์เจนตินาโหมบุกแต่พังตาข่ายไมาได้ จบครึ่งแรก อาร์เจนตินา ตามหลัง อียิปต์ 0-1
นาที 67 อียิปต์ช็อคแฟนทั้งโลกซ้ำ โดยหนีเป็น 2-0 จากเกมสวนกลับ มอสตาฟา ซิโก หลุดเข้าไปยิงไม่พลาด ส่งอียิปต์นำ 2-0
นาที 79 อาร์เจนตินา ตีไข่แตก 1-2 หลังโหมบุกหนัก ก่อน คริสเตียน โรเมโร โหม่งเข้าไป จากลูกเปิดด้านข้าง จุดประกายความหวังให้แชมป์เก่า
นาที 83 หลังพลาดจุดโทษในครึ่งแรก เมสซี่ แก้ตัวได้สำเร็จ ซัดประตูตีเสมอ 2-2 ปลุกทั้งสนามให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
นาที 90+3 ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ อาร์เจนตินาตัดบอลได้และสวนกลับ ก่อน เอ็นโซ เฟร์นานเดซ จะเทคตัวโหม่งทำประตูชัยจากลูกเปิดด้านข้าง พาอาร์เจนตินาพลิกแซง 3-2
หมดเวลา อาร์เจนตินา แชมป์เก่า คัมแบ็คในเกมแห่งประวัติศาสตร์ แซงเอาชนะอียิปต์ 3-2 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ไปรอพบผู้ชนะระหว่างโคลอมเบีย หรือ สวิสเซอร์แลนด์
ขอบคุณภาพ : FIFA