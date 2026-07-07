ไทยแอลพีจีเอจัดศึก สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟฯ สัปดาห์นี้

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขัน ”สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ เลดีส์ แชมเปียนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคมนี้ ที่สนามเดอะ วินเทจ คลับ ระยะ 6,404 หลา พาร์ 72 จ.สมุทรปราการ โดยมีนักกอล์ฟสตรีลงชิงชัย 132 คน เป็นนักกอล์ฟอาชีพ 100 คน และนักกอล์ฟสมัครเล่น 32 คน แชมป์ประเภทนักกอล์ฟอาชีพจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท
สำหรับโปรสาวแถวหน้าของทัวร์ที่ร่วมแข่งขันในสัปดาห์นี้นำโดย นวพร สุนทรียภาส และ แพรว นนทรักส์ มือหนึ่งและสองของไทยแอลพีจีเอฯ ในขณะนี้ รวมถึง ภคิน กวินปกรณ์ เจ้าของแชมป์ไต้หวันแอลพีจีเอเมื่อสองสัปดาห์ก่อน, เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ แชมป์โคแซงชั่นไต้หวันแอลพีจีเอ-สเต็ปอัพทัวร์ เมื่อเดือนพฤษภาคม ในส่วนนักกอล์ฟสมัครเล่น อาทิ แอลล่า แกลิทสกีย์ มือสมัครเล่นอันดับ 10 ของโลก, ฐิตารี วิศวปัทมวรรณ แชมป์ไทยแอลพีจีเอฯ ที่แหลมฉบัง และ พิมพ์พิศา รับรอง แชมป์คัลเลอร์ทัวร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
โปรมุก-ภคิน กวินปกรณ์ วัย 34 ปีจากสมุทรปราการ เผยว่า “หลังได้แชมป์ที่ไต้หวันเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ตอนนี้กลับมาสนใจเรื่องพัตต์เยอะขึ้นเล็กน้อย มีความรู้สึกปล่อยสโตรกไม่ค่อยตรงตามที่คิดเท่าไหร่ สนามนี้จะไปวัดกันตรงที่พัตต์ เพราะอ่านไลค่อนข้างยาก ไม่อยากเรียกว่าคาดหวัง อยากจะตีอันเดอร์ให้ได้ลึกที่สุดในแต่ละวัน จุดเปลี่ยนนอกจากบนกรีนแล้วลมก็มีส่วน บางหลุมที่ไกลๆ ก็อาจจะปิดเกมได้ พาร์ 5 บางหลุมถ้าตามลมจะทำสองออนได้ด้วย”