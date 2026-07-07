ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ 2026 ยกพลถล่มถนนเลียบหาดฉลองครบ 20 ปี บางแสน กรังด์ปรีซ์ สุดยิ่งใหญ่

บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด ผู้จัดรถยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติ TSS The Super Series By B-Quik 2026 / B-Quik Thailand Super Series 2026 ขนทัพนักแข่งหลัก และซัพพอร์ตเรซอย่าง TOYOTA GAZOO Racing Thailand, Eight-six Challenge Thailand และ Porsche Carrera Cup Asia ร่วมฉลอง 2 ทศวรรษ บางแสน กรังด์ปรีซ์ 2026 ในคอนเซ็ปต์ “RACE TO THE HORIZON” บันทึกเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์วงการมอเตอร์สปอร์ตไทย
เริ่มด้วยรถแข่งระดับซูเปอร์คาร์ในรายการ TSS The Super Series By B-Quik 2026 โดยรุ่นใหญ่สุดอย่าง Supercar GT3 เรซที่ 3 รวุฒิ ภิรมย์ภักดี และ คาร์โล แวน แดม จาก Singha Motorsport Team Thailand เก็บแชมป์ไปครอง ส่วนเรซที่ 4 ปิติ ภิรมย์ภักดี และ กันตศักดิ์ กุศิริ จาก Singha Motorsport Team Thailand เก็บชัยได้สำเร็จ
ต่อด้วย Supercar GTM สราวุธ เสรีธรณกุล และ อะฟิค อิกวาน จาก PSC MOTORSPORT จับมือโชว์ฟอร์มสวยกวาดแชมป์ไปครองทั้งในเรซที่ 3 และเรซที่ 4
รุ่น Supercar GT4 เรซที่ 3 เดชาธร ภู่อัครวุฒิ จับคู่กับ กันตธีร์ กุศิริ จาก AAS Motorsport คว้าแชมป์ ด้านเรซที่ 4 คมิก กรรณสูต จาก PETROLIFE RACING TEAM คว้าชัย
รุ่น Supercar GTC เรซที่ 3 ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ และ ณ ดล วัฒนธรรม จาก Toyota Gazoo Racing Thailand คว้าชัย ขณะที่เรซ 4 มานัต กุละปาลานนท์ และ ณัฐพงศ์ ห่อทองคำ จาก Toyota Gazoo Racing Thailand ซิวแชมป์
ต่อด้วยรายการ B-Quik Thailand Super Series 2026 นำโดยรุ่น Super Eco เรซที่ 4 วรัญชิต วัฒนาธนกุล จาก Ruk Team Pumpkin PMC.52 ซิวแชมป์ ส่วนเรซที่ 5 จิรภัทร์ จีรประณีต BKC Motorsport เก็บชัยไปครอง
รุ่น Super Touring ความดุเดือดของศึก 60 นาที จากฝูงรถแข่งกว่า 30 คัน เรซที่ 3 นาบิล อัซลัน จาก Wing Hin Motorsports เก็บแชมป์ ส่วนเรซที่ 4 พีรณัฐ นันทมานพ และ ชนกนันท์ นันทมานพ จาก Nuntamanop Team by M&M-Nexzter-Liqui Moly คว้าชัย
รุ่น Super Pickup Class C เรซ 4 ศุภมงคล เดชเพชร จาก Tum Clutch Fortron Oil ชาบูเถ้าแก่บิ๊ก Trinity Clinic BY อู๊ด&อ๋อง ระยอง นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์ ขณะที่เรซ 5 จักรพันธ์ วรรณรัตน์ TRANE TITANIUM อมรยนต์กลการ รวมช่างเซียงกง By ArtTuner & AofGarage เก็บชัย
รุ่น Super Pickup Class A-B เรซ 4 ศุภทัศน์ บุญเรือง TOYOTA GR GAZOO ARTO PHC RACING_SKS TURBO_TRANE TITANIUM_TUNE BY AOT คว้าแชมป์ไปครองแบบเหนือความคาดหมาย ส่วนเรซที่ 5 ศุภชัย คงมั่น จากทีม รวมช่างเชียงกง Mobil1 Racing Team เก็บชัยชนะไปครอง
ส่วนแฟนมอเตอร์สปอร์ตที่พลาดชมความมันส์ Bangsaen Grand Prix 2026 ทั้งโปรแกรมการแข่งขันหลัก TSS The Super Series By B-Quik 2026 และ B-Quik Thailand Super Series 2026 สามารถติดตามชมความดุเดือดย้อนหลัง หลากหลายช่องทางได้ที่ www.thailandsuperseries.net และ www.facebook.com/ThailandSuperSeries
ก่อนพบกันอีกครั้งที่สนามแข่งระดับเวิลด์คลาส “เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต” ประเทศมาเลเซีย ใน Event 3 วันที่ 21-23 ส.ค. และ Event 4 วันที่ 18-20 ก.ย. โดยสามารถรับชมถ่ายทอดสดแบบ Live ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่ www.thailandsuperseries.net และ www.facebook.com/ThailandSuperSeries
www.thailandsuperseries.net