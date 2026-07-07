อาถรรพ์คำสาปแมว! แฟนลูกหนังขุดคลิป 4 ปีก่อน โยงบราซิลร่วง 16 ทีม บอลโลก 2026

วงการไสยศาสตร์ลูกหนังกลับมาฮือฮาและเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกโซเชียล หลังจากทัพ "เซเลเซา" ทีมชาติบราซิล อดีตแชมป์โลก 5 สมัย ต้องน้ำตาตกกระเด็นร่วงตกรอบ 16 ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก 2026 ไปแบบช็อกโลกด้วยการพ่ายแพ้ให้กับ นอร์เวย์ 1-2 ส่งผลให้แฟนบอลพากันขุดทฤษฎีสุดปั่นเรื่อง "คำสาปแมว" (Cat Curse) กลับมาโจษจันกันอีกครั้ง
ทฤษฎีอาถรรพ์นี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในฟุตบอลโลกปี 2022 ที่ประเทศกาตาร์ ซึ่งมีแมวตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมาบนโต๊ะแถลงข่าวของบราซิล ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อมวลชนของทัพแซมบ้าใช้มือจับหลังคอแล้ว "โยนลงพื้น" อย่างไม่ใยดี ท่ามกลางความตกใจของสื่อมวลชนในห้อง ซึ่งหลังจากแมตช์นั้นในอดีตบราซิลก็ตกรอบด้วยการแพ้ดวลจุดโทษต่อโครเอเชียทันที
มาถึงฟุตบอลโลก 2026 หนนี้ บราซิลที่ขนทัพดารามาเต็มสูบดันทอดสะพานพ่ายนอร์เวย์จอดป้ายเพียงแค่รอบ 16 ทีมสุดท้าย แฟนบอลทั่วโลกบนโลกออนไลน์จึงพร้อมใจกันแชร์คลิปเหตุการณ์โยนแมวดังกล่าวจนเกิดยอดวิวถล่มทลายหลายล้านครั้ง
พร้อมกันนี้ยังคอมเมนต์แซวและปักใจเชื่อว่านี่คือผลกรรมจากคำสาปของน้องแมวที่บราซิลยังคงชดใช้ไม่หมด และตราบใดที่ยังแก้คำสาปไม่ได้ ทัพแซมบ้าก็อาจจะไม่ได้สัมผัสถ้วยแชมป์โลกอีกเลยทีเดียว